Filmy o Harrym Potterovi jsou plné chyb. Hlavní hrdina měl být dávno mrtvý

Mysleli jste si, že filmy s Harrym Potterem v čele jsou neomylné? Tak to jste si rozhodně mysleli špatně! Pravdou je, že některých přešlapů si zkrátka všimne jen ten nejpozornější divák…

Mizející jizva a špatný střih záběrů

Herec Daniel Radcliffe strávil nejspíš spoustu minut v maskérně, kde mu stále dokola kreslili onu pověstnou jizvu. Získal ji, když Voldemort naprosto omylem udělal z Harryho svůj další viteál. Motiv blesku by se zdál jednoduchý, ale tvůrci musí vědět, kam ho přesně umístit, a nezapomenout na něj v žádném záběru. Přesně to se jim ale stalo hned v prvním díle ságy s názvem Kámen mudrců, kde si Harry kupuje s Hagridem v Příčné ulici potřeby do Bradavic. Když je zrovna u Ollivandera, jizva mu v různých záběrech mizí. Asi v maskérně zapomněli…

Když poté Moudrý klobouk v prvním díle rozřazuje nováčky do kolejí, Harry se bojí, že půjde do Zmijozelu. Nakonec to vyhraje Nebelvír, ale v záběru si můžete všimnout, že v jednu chvíli sedí vedle Percyho, v další vedle Rona. Na skokana roku asi zkrátka zapomněli při střihu.

Neposedné brýle

Naopak v předposledním filmu s názvem Relikvie smrti – část 1 dělaly scenáristům vrásky na čele Harryho brýle. Když lapkové honí Harryho, Rona a Hermionu po lese, vyšle Hermiona na Harryho kouzlo, po kterém mu nateče obličej, a schová mu k sobě brýle. Když ale Harrymu obličej splaskne, má už brýle na sobě.

Ani v dalším záběru se kameraman a střihači nepoučili. Když totiž Harry leze do jezírka pro meč, má na sobě brýle. To i celou dobu pod vodou. Když ho však Ron vytáhne, Harry je nahmatá vedle sebe na břehu.

Mnoholičný lektvar a Pošuk Moody

Vzpomínáte si na čtvrtý díl s názvem Ohnivý pohár, kde Pošuk Moody na konci odhalí svou pravou identitu? Po celou dobu nemá svůj pravý hlas, proto ho nikdo nepozná. Když však Harry s Ronem ve druhém díle pojmenovaném Tajemná komnata vyslýchají Draca Malfoye, mluví normálně. Dokonce se jich blonďatý soupeř ptá, co to mají s hlasem.

Stejně tak když se Harry, Hermiona a Ron pomocí mnoholičného lektvaru dostanou na Ministerstvo kouzel v díle Relikvie smrti. Tehdy mají rovněž své hlasy.

Harry už mohl být mrtvý

Ve druhém díle vyrazil Dobby hůlku Luciusovi Malfoyovi z ruky ve chvíli, kdy vyslovil část kletby Avada Kedavra a chtěl ho zabít. Jenže to by znamenalo, že měl být dávno mrtvý, protože když v jedné ze scén zabije Voldemort Charity Burbage, dojde k tomu po vyslovení pouhého „Avada“. Kdyby tedy stačila polovina zaklínadla, Harry by nežil už krátce poté, co odhalil tajemství komnaty pod bradavickou školou.

Vyhazov ze školy

Ve filmech se objevuje hned několik momentů, kdy by měl být Harry podle pravidel vyloučen ze školy! Například v třetím díle, kdy kouzlí pod peřinou. Ale to přece nesmí…

Stejně by však ani milion chyb nezabránil věrným divákům, aby o Vánocích znovu usedli k příběhu malého čaroděje, viďte?

Zdroj: redakce, ČSFD, cbr.com, screenrant.com

