Poslední výstraha pro Víta Rakušana, další přešlap už si nesmí dovolit. Nutně potřebuje zlepšit komunikaci

Už jsme to psali několikrát a zopakujme to znovu. V politice není důležité, jaké věci fakticky jsou, ale jak vypadají. Kdyby toto pravidlo neplatilo, Andrej Babiš by se nikdy nestal premiérem a v politice by neuspěl. Síla marketingu a komunikace je v moderní době alfou a omegou politického úspěchu. To by si měl uvědomit i Vít Rakušan, protože se opakovaně dostává do prekérních situací a nereaguje na ně příliš dobře.

Případ Mlejnka to dobře ukazuje. Rakušan se dostal do defenzívy, Babiš a jeho lidé do něj neustále pálí, nyní dokonce přišli s tím, že kvůli Rakušanovi vysloví nedůvěru vládě, přestože se předtím dušovali, že to uprostřed českého předsednictví neudělají. Mají na to nárok, je to práce opozice a Babiš je fakt ten poslední, kdo bude s vládou jednat v rukavičkách.

Lidé chtějí jiné odpovědi

Rakušan na celou situaci reagoval tak, že se vlastně nic neděje, za Mlejnkem stojí, prý o nic nešlo, schůzky s Redlem byly pracovní a navíc má nový šéf civilní rozvědky má všechny potřebné bezpečnostní prověrky, takže co. Možná v přísně racionální společnosti složené z robotů by takové vysvětlení stačilo, ale lidský druh Homo sapiens se vyznačuje vysokou mírou emocí a často poměrně nízkou mírou racionality, takže je jedno, že Mlejnek má nějaké prověrky, a už vůbec je nepodstatné, že je kvalifikovaný pro danou pozici. Davy (a to i ty provládní) bouří silnými emocemi a nespokojeností, protože celá věc prostě vypadá strašně. Šéf rozvědky se scházel s korupčníkem a řešil s ním byznys, no to je krásné! Co proboha může někdo řešit s nesvéprávným mafiánem? Jaké zakázky se asi domlouvaly a co za tím vším je? Oprávněné otázky veřejnosti nelze zodpovědět holými větami, že se nic nestalo a tečka.

Rakušan není v podobné situaci poprvé. Už musel v minulosti řešit Farského a jeho americké stipendium, velmi divně vypadalo i jeho scházení se s Vratislavem Mynářem, (ne)odvolání policejního ředitele a velmi nedávno také zákroky policie na Babišových setkáních s občany. Tam všude Rakušan byl mediálně v těžké defenzivě a nebyl příliš ochoten něco vysvětlovat.

Nástup před novináře a vysvětlovat!

S Mlejnkem to zatím vypadá podobně. Vláda kvůli tomu čelí problémům, Babiš má nabito ostrými, začínají se zpochybňovat i takové věci, jako je udělování bezpečnostních prověrek a práce NBÚ. Pokud to všechno stojí Rakušanovi za to, aby Mlejnka držel, pak se k věci musí postavit oba pánové čelem. To znamená uspořádat velkou tiskovou konferenci a pravdivě, otevřeně a podrobně odpovídat třeba hodinu na všechny dotazy novinářů. Kolik bylo schůzek, co přesně se na nich řešilo, kdy začaly, kdy skončily, věděl Mlejnek, že je Redl nesvéprávný atd.

Všechny tyto otázky totiž rezonují veřejným prostorem, novináři samozřejmě nadále pátrají a celá věc hned tak neusne i díky Babišovi, pro kterého se Rakušan stal cílem číslo 1. Nejslabší kus ve stádu, který je pro jeho smečku nejjednodušší napadnout. Ministr vnitra by měl konečně přejít do komunikační ofenzívy, vše pořádně vysvětlit, aby nebyly nejmenší pochybnosti, že Mlejnek nepředstavuje žádné riziko. A pak by se konečně mohl vrhnout na slíbenou deagrofertizaci bezpečnostních složek.

Zdroj: novinky.cz

KAM DÁL: Kauzy STAN jsme rozebírali už v únoru s politologem Charvátem.