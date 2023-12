Co nevíte o Mrazíkovi: Ivánek skončil ve vězení, baba Jaga se opíjela na natáčení

Herec Eduard Izotov, který si zahrál pohledného Ivánka, se ve skutečnosti tak dobře v životě neměl. Po uvedení pohádky se z něj stala hvězda, ženy mu ležely u nohou a on si to uměl náležitě užít. Pak ale zatoužil s manželkou po krásné chatě a snažil se na ulicích prodat americké dolary a zlato. Za veksláctví mu hrozilo až patnáct let, nakonec dostal tři. Co na to krásná Nastěnka? Roky ho tajně milovala, on se to však nikdy nedozvěděl!

Na Nastěnku křičel režisér

Natalje Sedych, která si krásnou Nastěnku zahrála, je dnes už 75 let. V době, kdy se příběh natáčel, jí bylo jen 16 let a polibek s Ivánkem pro ni byl první v životě. Není divu, že se do něj brzy zamilovala. Nikdy mu to však neprozradila. Izotov zemřel v roce 2003 ve věku 66 let.

Mladou herečku čekala zkouška ohněm hned několikrát. Například při scéně, kdy musí Marfušu zachránit z vody plné pijavic, se třikrát rozeběhla, ale vždy se zastavila. Pochopitelně se jí tam nechtělo. Až ve chvíli, kdy na ni režisér hrubě zařval, scénu natočila. Nastěnčiným nepřítelem jí byla hlavně sestra Marfuša, její představitelka Inna Čurikova se však za děsivý vzhled styděla také. V ulicích Moskvy byla tehdy terčem posměchu. Snad kvůli tomu Mrazíka viděla sotva jednou a celý život tuhle pohádku nenáviděla.

Opilá baba Jaga

Představitel baby Jagy herec Georgij Milljar se tak rád napil, že musel režisér dávat pozor, aby mu nikde neprodali alkohol. Pokaždé se to však nepovedlo a pak bylo na place pořádně veselo. Nutno však podotknout, že celý kostým si navrhoval herec sám. Natalja byla po dotočení Mrazíka přímo zasypána žádostmi o ruku! Ze začátku byla přitom nová pohádka přijata diváky velmi vlažně. Svou slávu získala až postupem let.

Všem to ale nakonec vyšlo, z Mrazíka se stala neoddělitelná součást Vánoc a není snad nikdo, kdo by ji dnes neznal. Ve světě je přitom mnohem populárnější než v zemi svého vzniku!

