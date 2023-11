Hogo Fogo: Pořad, kde se Genzer náhodou nechal uhnat do chomoutu

Herec, tanečník a bavič Richard Genzer přišel k manželství jako slepý k houslím v pořadu Hogo Fogo. Psal se rok 2000 a v televizním pořadu postavila – za asistence Hany Zagorové a Štefana Margity – zpěvačka Linda Finková Genzera před hotovou věc. Ten se tak dozvěděl, že se žení, až při obřadu!

Zaskočený Geňa před oltářem

Právě v Hogo Fogo se přitom seznámili. Okamžitě si padli do oka, a zanedlouho začali plánovat svatbu. A tak jim Zagorová s Margitou uspořádali malé překvapení – svatbu přímo před kamerami na půdě televize Nova. „Byl milý, děsně vtipný a měl pro mě zase jiné kouzlo než všichni do té doby,“ prozradila Finková, co jí na Richardu Genzerovi tolik imponovalo. Někteří si pak šuškali, že během obřadu nebyl Genzer zrovna nadšený. Jeho partnerka musela přitom o všem dopředu vědět a nachystat to na něj.

Klapalo jim to mnoho let a také jejich rozvod se stal tím nejpozoruhodnějším, co Česko vidělo. Žádná špína, hádky, žádné osočování. Když se po 10 letech společně dostavili k rozvodovému stání, ukáply i slzičky. A pak šli na společný oběd, aby zavzpomínali na staré časy.

Jaké bylo Hogo Fogo?

U oblíbené zpěvačky Hany Zagorové a jejího muže Štefana Margity se vždy střídali tři hosté, kteří vyprávěli své zážitky ze života, z práce, někdy dokonce důvěrná tajemství. Moderátorská dvojice měla pro hosta vždy připravené překvapení a snažila se ho v utajení nachytat. Mezi střídáním hostů vždy zazněla nějaká píseň, ať už z úst Zagorové, Margity, nebo vážených hostů.

Pořad se vysílal od roku 2000 celé čtyři roky a diváci ho milovali. Margita však po letech prozradil, že někteří hosté jim to měli opravdu za zlé. Jedním z nich je Karel Šíp. „Točil pořad na Nově a my jsme se domluvili, že mu ze šatny někdo vezme klíče od auta a do kufru si mu lehl jeden pán. Zastavili ho policajti, ať ukáže kufr, že je prohlídka auta. On říkal: ‚Prosím vás, já jedu z natáčení, tak jako, kdo by tady byl?‘ Policista na to: ‚Utekl nám dnes vězeň, takže se musíme podívat.‘ Opravdu jsem si myslel, že chudák dostane infarkt. To byla docela rána,“ vyprávěl Margita. Šíp jim to už nikdy neodpustil.

„Druhá taková rána byla s Bárou Basikovou, kdy jí řekli, jestli by zazpívala pro důchodce nějaký koncert a my jsme se s důchodci domluvili, že když začne zpívat, tak pomalu začnou vstávat a odcházet z koncertu. To mi pak bylo hodně líto, protože to musí být pro zpěváka strašný pocit,“ doplnil.

Zdroj: redakce, TV Nova, wikipedia.org, iDNES.cz

