Sokol je na Slavících králem trapnosti: O Schneiderové tvrdil, že předává cenu namol

Na další slavnostní večer, při kterém se sejdou ty největší pěvecké osobnosti, se mohou diváci těšit už 24. listopadu. Už v minulosti se moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma setkali s ostrou kritikou. Chvílemi se snad zdálo, že přišli na Českého slavíka všechny urazit, a ne ocenit.

Potupa pro sexy krásku

Na dotaz, co si pro diváky připravili tentokrát, odpovědět konkrétně nechtěli: „Nic, všechno se stane. Samozřejmě pozveme nějaké hosty a uvidíme, co se s nimi dá vytvořit,“ řekl Aleš Háma. Jenže Sokol byl ostrý už v roce 2017, takže to rozhodně není jen výstřelek loňského ročníku. Před šesti lety totiž například tvrdil, že je při vyhlašování herečka Jitka Schneiderová pod vlivem alkoholu. „Jak je Jitka krásná, viďte? I když je úplně vožralá,“ prohlásil. Dokonce se jí dotazoval, zda zvládá ještě číst. Po přenosu si měla herečka stěžovat, že neví, proč to řekl. Domluvené to prý rozhodně nebylo. U sexy zrzky to ale rozhodně nezůstalo.

V roce 2021 se moderátoři veřejně vysmáli zpěvákovi Bohuši Matušovi. Jeho žena Lucie s ním nedorazila na předávání cen, protože už je po Večerníčku – čímž pochopitelně naráželi na věkový rozdíl mezi manželi.

Před rokem lítala jedna urážka za druhou

Loni si vzali na paškál Karlose Vémolu a jeho věrnost a oddanost manželce Lele, reklamní kampaň pro fastfoodový řetězec McDonald's, kde Přemek Forejt zpívá, že jsou burgery fresh a má je rád, nebo Jaromíra Soukupa. „Je super, že se toho ujala televize Nova, a ne ta televize, co sídlí na Barrandově, protože v takovém případě bychom to mohli moderovat, jenom kdyby někdo z nás chodil s Jaromírem Soukupem,“ prohlásil v přímém přenosu Aleš Háma. Tím narážel na pořad s názvem Holčičky, do kterého si tehdejší partnerka Soukupa Agáta Hanychová brala známé osobnosti. Nedávno přitom prohlásila, že na Barrandově už rozhodně vysílat nebude, protože ji nebaví pracovat zadarmo. Je tedy možné, že to nebyla tak lukrativní pozice...

Co už asi jen tak něco nepřekoná, je vystoupení emeritního primáře Karla Nešpora, který předával tehdy bronzového Slavíka. Upozornil na to, že kromě anonymních alkoholiků existují také anonymní žáby, načež vyzval celý sál, aby přítomní zvedli ruce a kvákali s ním. Vytřeštěné oči pozvaných mluvily za své, nikdo se nepřidal, primáři to ale nevadilo a kvákal na pódiu další minutu sám.

Letos možná přijde náprava

Věrní diváci a fanoušci znovu hlasují v kategoriích zpěvačka, zpěvák, skupina a hip hop. Bude se také vybírat jedno ze tří jmen v kategorii Objev roku. Na ceremoniálu bude také zveřejněno, kdo se stane novým členem Síně slávy a kdo Absolutním slavíkem. Zda budou Sokol s Hámou ve svých vyjádřeních tentokrát mírnější, na to si musíme ještě chvíli počkat.

