Intriky v seriálu Ulice! Pravda, proč musí Obermaierová odejít, je drsná

Obermaierová si díky Ulici vydělala obrovské peníze. Představa, že by člověk sedící na zlatém vejci dobrovolně skončil, je tak minimálně zvláštní. „Docela ráda si dám pauzu,“ tvrdila přitom herečka, která ještě nedávno do světa vykřikovala, že nemá na složenky, a uvažovala o sebevraždě kvůli drahým energiím. Mimochodem, jen pár měsíců potom si koupila byt na pražském Žižkově.

Obermaierová všechny štvala?

Nechme ale teď stranou, zda má, či nemá Obermaierová peníze. V zákulisí seriálu Ulice totiž kolují informace, že její odchod rozhodně není nic dlouho dopředu chystaného ani neprobíhá snadno. „Některé věci prosákly i na veřejnost. Třeba jak Václav Svoboda, který hraje jejího syna Lumíra, říkal, že mu herečka dává zabrat a hrát s ní tolik let je nesmysl,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Rousek.

Svoboda přitom nešel daleko ani pro vulgární slova. „Má dar negativního myšlení. Ať už je u vlády kdokoliv, ať dělá cokoliv, vždycky je všechno na ho*no,“ prohlásil. Uběhlo pár týdnů a světe div se, Obermaierová si balí věci a z Ulice se pakuje. Náhoda? Možná.

Rousek ale viděl něco jiného. „Slyšel jsem, že si i někteří členové štábu stěžovali na chování herečky. Stále se jí prý něco nelíbí, chce věci jinak, než jsou napsané, a podobně. A jestli to v poslední době gradovalo, scenáristé pravděpodobně udělali zásadní krok a ‚rebelující‘ Obermaierové se prostě postupně zbaví.“

Intriky mezi herci jsou běžné

Objevily se i náznaky, že herecký vaz jí zlomil právě Svoboda, který chodil tak dlouho za tvůrci Ulice a stěžoval si, až ho vyslyšeli. „Pokud si někdo myslí, že jsou obecně vztahy mezi herci pokaždé čisté jako lilie, tak se plete. Intriky probíhají, tím spíš když nikdo nemá své místo jisté. Je to v každé profesi, herectví není výjimkou. A podle mého názoru je to, co se děje nyní, jen špička ledovce. Dočkáme se téměř jistě dalších nečekaných konců nebo návratů.“

Slova Rouska potvrzují i informace naší redakce, že do Ulice brzy znovu naskočí Adrian Jastraban alias Bedřich Liška s tím, že se za něj měla velmi přimlouvat jeho seriálová exmanželka Anička Lišková (Ljuba Krbová). „Problém je v tom, že jestli si herci začínají diktovat, co a jak bude, mohla by to být cesta do pekel. Nedivil bych se pak, kdyby seriál klidně i skončil, protože to bude neúnosné.“

Ale zpět k Obermaierové a Svobodovi – točí spolu od roku 2005! To je pořádná doba na to, aby mezi lidmi vznikla „ponorka“. „Vlastně mě docela překvapuje, že potíže vybublaly na povrch až nyní. Mluví se o nich minimálně poslední tři roky, možná déle,“ uvažoval pro Čtidoma.cz Rousek.

Bojí se o syna?

Na obranu Obermaierové je ale třeba zmínit, že je to za prvé dáma v letech, která má na nějaké ty vrtochy jistě právo. A za druhé je obdivuhodné, jak stále pečuje o svého syna Jaroslava, který je na mamince víceméně závislý. Nikdo by se jí nemohl divit, kdyby i kvůli tomu byla nervózní, protože kromě ní nemá syn nikoho, kdo by se o něj postaral.

Na muže herečka zanevřela už dávno, a to po rozvodu s taxikářem Richardem Čechem, který jí dělal ze života peklo, tahal z ní peníze a holdoval alkoholu. „Tenkrát si mohla vybírat, s kým si začne, byla opravdu krásná. Bohužel ukázala na nepravého. Dnes je sama, což samozřejmě může stát za tím, že se nechová zrovna vybraně,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Bolest Miluše Šplechtové ze seriálu Ulice: Slavný manžel ji zradil, možná dokonce vícekrát.