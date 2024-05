Herečka Obermaierová z Ulice otáčí kvůli složenkám: Co dřív nechtěla dopustit, teď hraje bez řečí

Ještě před rokem se Jaroslava Obermaierová rázně stavěla proti jakémukoliv dalšímu vztahu v Ulici. Svojí postavě Vilmě Nyklové přála už jen klid s rodinou, do které přibrala i mnoho zdánlivě cizích lidí, jako je trochu podivínský Mário s jeho Ájou. Navíc tehdy hodnotila také „praktickou“ otázku takového partnerství, když prostřednictvím TV Nova prohlásila: „Prostě si myslím, že v určitém věku nemá být styk.“ Jenomže dnes se všechno změnilo, autoři seriálu to vidí jinak a zjevně potřebovali linku její postavy patřičně oživit. A představitelka Vilmy Nyklové zase potřebuje platit složenky.

Dalšího manžela už nechtěla

Vilma Nyklová v podání Jaroslavy Obermaierové je ženská od rány, dokáže se o sebe postarat sama nebo s pomocí svého syna Lumíra, ale přesto, jako většina žen, chtěla vedle sebe mít milujícího partnera. Do seriálu vstupovala jako vdaná paní, když byl představitelem jejího manžela Bronislav Poloczek. Ten ale brzy odešel ze světa – nejprve v seriálu a poté bohužel i v reálném životě. Vilma v podání herečky Jaroslavy Obermaierové to ale nevzdala a uvěřila podvodníku Stárkovi, jehož dokonale ztvárnil Stanislav Zindulka. Ani ten se dnešních dní nedožil, autoři seriálu jej nechali zemřít ve scénáři, osud ve skutečnosti. Tuhle shodu nešťastných náhod vnímala i představitelka jejich seriálové manželky a zatvrdila se, že dalšího seriálového manžela už pohřbívat nechce.

Bude na složenky

Autoři dalších dílů Ulice ale mají docela jiný názor, a tak Vilmě postavili do cesty dalšího nápadníka, Viléma Burdu, jehož postavu svěřili svéráznému Arnoštu Goldflamovi. Není divu, že si ho Vilma oblíbila. Dokonce se přestěhovala k němu a z Ulice se tak trochu vytratí. Určitě ale ne nadobro, protože – jak se říká – složenky nečekají. A Jaroslava Obermaierová se již před časem velmi jasně vyjádřila v tom smyslu, že je pro ni seriál prakticky nepostradatelný. Hovořila dokonce o úvahách o dobrovolném odchodu ze života, protože z důchodu by nevyšla. Zdá se, že scenáristé její volání po nutném příjmu vyslyšeli a ujišťují, že Vilmino stěhování neznamená odchod herečky z Ulice.

Vilma nemizí, příjem bude

„Postava Vilmy Nyklové je v Ulici od začátku a neodmyslitelně k ní patří. Je proto jasné, že její přesídlení do Čerčan, k lásce Vildovi, neznamená, že by se z Ulice vytratila. Má tu pevné vazby se svými vnoučaty i s Lumírem a jeho novou partnerkou Kateřinou. Cestu si našla také k Martině, Kateřinině dceři. A Mária, který pracuje v bistru, již bere jako svého. To je hned několik důvodů, aby se do Ulice často vracela. Slibuji, že si diváci s Vilmou ještě užijí,“ vzkazuje ve zprávě divákům kreativní producentka seriálu Silvia Klasová.

Natáčet se bude

A jak se na obrat ve vývoji životních osudů své postavy dívá sama Jaroslava Obermaierová? Hlavní jistě je, aby jí autoři seriálu i v budoucnu nechali ve scénáři dostatek prostoru a tím i odpovídající počet natáčecích dní pro dost vysoké faktury. „I přesto, že se v ději moje postava z Ulice stěhuje, Vilma se bude dál za svou seriálovou rodinou vracet, jezdit za nimi na návštěvy, vídat se s nimi,“ konstatovala podle TV Nova Jaroslava Obermaierová, která si tak oddechla a na další dobu má o pravidelné platby postaráno, i když musela rázně změnit svoje původní představy o dalším vývoji vlastní role.

