Hollywoodský herec Karel Roden hostí na svém zámku stovky lidí. Proč se pustil do pěstování borůvek?

Jen málokterý herec si skutečně může vybírat role podle svého a dovolí si odmítnout ty, které se mu buď nezdají být ideální pro jeho typ, nebo mu zkrátka nepřipadají dostatečně kvalitní. Karel Roden si ale dává velký pozor na to, kterou nabídku přijme a kterou raději odloží pro někoho jiného. A protože má opravdu dobrý „čich“ na dobré scénáře, můžeme si být téměř jisti, že pokud jeho jméno najdeme v titulcích, půjde o kvalitní podívanou, která často přečká desetiletí.

Herec, nebo šlechtic?

Přesto se herec nenechá omezovat jen nabídkami, které přicházejí jak z Česka, tak i ze zahraničí, a rozhodl se podnikat i v jiných oblastech. Už v roce 2006 koupil tehdy zchátralý zámek Skrýšov a pustil se do jeho rekonstrukce. A protože to vzal doslova od podlahy, může se nyní svým návštěvníkům chlubit krásně opravenou památkou, která si jistě vyslouží slova chvály i od znalců. A to není všechno. Protože je Karel Roden známým milovníkem vína, zřídil si na svém zámku velkorysý sklep, kde je dost místa na všechny unikátní lahve z jeho sbírky.

Koně, krávy a – borůvky

Co by ještě mohlo úspěšnému herci chybět? K zámku jaksi samozřejmě patří koně, a tak je zde také najdeme, ale i bez nich by bylo podnikání Karla Rodena bohaté. Kromě chovu zajímavého plemene skotu, který se běžně pohybuje hlavně na irských pastvinách a jehož historie sahá až do doby kamenné, se pustil dokonce do pěstování borůvek. Že jste ještě neslyšeli o borůvkovém poli? Pak je načase navštívit Skrýšov a alespoň nahlédnout přes plot.

Pro borůvky jen to nejlepší

Pravdou je, že se rostlinky skrývají ve fóliovnících, které jim na šesti hektarech nabízejí nejen ochranu před případnými nájezdníky, ale také ideální podmínky pro růst a zrání plodů. Mnoho kroků je zde automatizováno, včetně zálivky. „Je to trošku složitější, než jsem si původně myslel,“ okomentoval Karel Roden péči o borůvky, které považuje nejen za zdravé, ale také za krásné keře. Proč se pustil právě do pěstování borůvek? Farma, která k zámku patří, není tak rozsáhlá, aby nabídla dost velký výdělek z méně intenzivního hospodaření. Proto její majitel hledal plodinu, která bude dostatečně rentabilní – a volba padla právě na borůvky, které jsou schopné z velké části „uživit“ provoz celého areálu.

Stovky hostů na zámku

O tom, jak to na zámku a v jeho okolí vypadá, se mohou každoročně přesvědčovat i stovky návštěvníků, kteří zajdou na jeden z jazzových večerů do skrýšovské jízdárny. V září tohoto roku to bude už po pětadvacáté, je tedy zřejmé, že i tahle aktivita se setkala se zájmem.

Soukromí je tabu

O rekonstrukci jeho zámku se veřejnost může dozvědět víc než o jeho soukromém životě, a tak před časem všechny překvapila zpráva o jeho utajené svatbě, k níž došlo v roce 2020. Tehdy se herec oženil s Laurou, matkou svých dvou dětí, Sofie a Karla. Ještě než ale našel rodinné zázemí po boku ženy, s níž jej už dříve pojilo rodičovství, žil nejprve s herečkou Ivanou Chýlkovou a později s Janou Krausovou ze stejné branže. Svoje partnerky si vyměnili s Janem Krausem v polovině devadesátých let, a zatímco Jan Kraus s Ivanou Chýlkovou spolu žijí dodnes, Karel Roden s Janou Krausovou nakonec zvolili jiné životní cesty.

