Rybová z Ulice má problém: Konec je možná blízko, jde o peníze

Před několika lety na veřejnost prosákly odměny herců z Ulice. Rudolf Hrušínský si podle těchto informací přišel na zhruba 104 tisíc korun měsíčně, což samozřejmě vůbec není zanedbatelná částka. Dá se předpokládat, že hlavní hvězdy, mezi které patří i Linda Rybová, podobnou sumu berou i dnes. Možná ještě o něco víc. „Pokud je pravda, že si na Nově řekli, že je třeba utáhnout opasky, tak to někdo musí odnést. To je naprosto logické,“ potvrdil pro Čtidoma.cz Rousek.

Když bude potřeba, zmizí na statek

Není žádným tajemstvím, že si Rybová čas od času odskočí natáčet ke konkurenci. Například zářila v primácké minisérii Zákony vlka. „Na Nově se to nemusí vždyky přijmout s pochopením. Lépe řečeno takhle - v showbyznyse vám málokdy něco řeknou přímo a do očí. Takže jasně, Linda Rybová dostala povolení, točila, všechno zdánlivě v pohodě. Ale jakmile dojde na lámání chleba, právě to, že v očích někoho není loajální, jí může zlomit vaz.“

Dějová linka sice Rybové momentálně přeje. S partnerem Evženem, kterého hraje Martin Finger, jsou prakticky v každém díle. Na druhou stranu se zdá, že si scenáristé nechávají zadní vrátka, aby mohli v případě potřeby rychle reagovat. Seriáloví partneři totiž už nějakou dobu zvelebují statek, takže je možné, že se tam v příhodné době mohou v rámci scénáře přesunout. A najednou nám Rybová mizí ze scény, případně se bude objevovat jen sporadicky.

Jen málokdo má své jisté

Blonďaté herečce může jako svým způsobem odstrašující případ sloužít Jaroslava Obermaierová. Kdo by si ještě před pár týdny pomyslel, že by oblíbena drbna Nyklová z Ulice odešla? A právě to se děje, stěhuje se do Čerčan za svou láskou. Byť nekončí s natáčením, její postava bude mít méně prostoru. „Tyhle nekonečné seriály jsou sice dobrým zdrojem příjmů. Ale málokdo má svou pozici opravdu jistou. Stačí týden a jste ze hry. Dějová linka se může překopat, není to zase takový problém,“ vysvětloval Rousek.

Nedá se předpokládat, že by Rybová měla existeční problémy, pokud by v Ulici opravdu skončila. Má talent, je žádaná a naskočila by téměř jistě do jiného projektu. „Jde o to, že jste si někde zvykli, máte tam vazby, už je to do jisté míry rutina. A když vás z toho vytrhnout, tak chvíli trvá, než zse najedete na novou kolej. Byť Rybová je velká profesionálka,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

A i kdyby za pár týdnů skončila, třeba by se zase později v rátila. A kdo ví, možná i v jiné roli. Vždyť například její exmanžel lékař Luděk Volák, resp. herec Vasil Fridrich, už v Ulici byl. Před několika lety se představil jako právník. V Ulici je zkrátka možné všechno...

