Prokletý most, ze kterého psi páchají sebevraždu. Zvířata se dobrovolně roztříští o skálu

Na první pohled by se mohlo zdát, že most Overtoun psy záhadně přitahuje, snad je i volá a říká jim, aby spáchali sebevraždu. „Nic takového se samozřejmě neděje. Pes sebevraždu nespáchá tak jako člověk. Ano, zaznamenali jsme v minulosti něco jako demonstrativní chování, kdy zvíře odmítalo z nějakého důvodu jíst. Nebo prostě jíst nemohlo, protože v sobě mělo parazity. Ale jít a skočit ze srázu, to určitě ne,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz odborník na chování psů Leoš Kopřiva.

Je to „práce“ norků?

Most byl několikrát zkoumán a vedou se diskuse o tom, proč právě toto místo psy tolik přitahuje. Teorií je hned několik, jen některé ale stojí za zmínku, protože mají alespoň trochu hlavu a patu. Podle některých lidí most zvířata přitahuje zejména v letních, suchých dnech, kdy se zvířata vrhají směrem na skály prakticky stále z jednoho a toho samého místa.

Majitelé psů se vesměs shodli, že jejich miláčci změnili chování, začali být tišší, někdo to nazval posedlostí. Pes se pak rozeběhl a skočil. „Podle mého názoru jde o instinkt. Co jsem si o místě zjišťoval, tak pod mostem vede migrační trasa norků, kteří jsou velmi cítit, podobně jako tchoři. A jelikož norci se zde v padesátých letech minulého století přemnožili, což koresponduje s prvními hlášeními o psích sebevraždách, tak by to mohlo souviset,“ uvažuje Leoš Kopřiva.

Z mostu shodil novorozence

Někteří místní lidé v minulosti prohlašovali, že za psí šílenství mohou zvuky, které vydávají ponorky, respektive frekvence, které zvířata vyblázní. To ale není příliš pravděpodobné, stejně jako ani teorie o bílé paní, která na mostě straší a dohání k šílenství nejen zvířata, ale i lidi. Tito lidé také říkají, že se při procházce přes most cítí sevřeně, jako by je něco atakovalo.

Své tvrzení dokládají tím, že v roce 1994 duševně chorý a paranoidní Kevin Moy hodil z mostu svého novorozeného syna s tím, že to byl antikrist. „Tady bych spíš řekl, že šlo o regulérního magora, se psy to ale za mě nemělo nic společného,“ doplnil pro Čtidoma.cz Leoš Kopřiva.

Ať je pravda jakákoli, téměř jisté je, že Dumbarton, který leží severozápadně od Glasgow, bude přitahovat lovce záhad. A kdo ví, kdo vlastně šíří legendy o mostu Overtoun, který byl postaven v roce 1800 rodinou Whiteových. Faktem totiž je, že je pro místní díky turismu docela dobrým zdrojem přivýdělku.

