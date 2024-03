Kdo je záporačka Ester v seriálu ZOO? S Robertem Urbanem má společnou minulost

Budou to dva roky, co Eva Burešová opustila seriál ZOO, aby přivedla na svět svého druhorozeného syna Tristana Williama, kterého má s kuchařem Přemkem Forejtem. Spolu s ní odešel také milovaný Robert Urban, který z toho tehdy sice nebyl moc nadšený, záhy však získal hlavní roli v připravované seriálové novince. To však ještě netušil, co všechno ho čeká!

Z Roberta Urbana je mizera

Nový seriál Eliška a Damián u diváků totiž zcela propadl, Robert Urban se mezitím rozešel se svou dlouholetou partnerkou Andreou Kheilovou, a dokonce z něj tvůrci ZOO udělali pěkného bídáka. Místo toho, aby se staral o svého novorozeného syna a partnerku Viky, která na něj čekala více než sto dílů, zamiloval se do své asistentky Ester, se kterou si užil pletky – a bylo z toho čtvrté dítě.

Viky se vrátila do Čech, kde bojovala s nedostatkem peněz, protože se Petr o ni ani o dítě nezajímal, nakonec si našla Filipa Jandu, vybudovala firmu a často hlídá Petrovy starší děti, které má se zesnulou manželkou. Snad i proto, že ji mají mnohem raději než mladou Ester.

Roli nechtěla přijmout kvůli věku

Právě věk dělal na čele vrásky herečce Nelly Řehořové, která se zpočátku zdráhala roli přijmout. Pomohlo jí k tomu však také to, že se s Robertem dobře znají. Pro oba je domovskou divadelní scénou Divadlo Broadway v Praze. „Nabídkou na roli jsem byla překvapená. Říkala jsem si, že jsem na to moc mladá – aby to nevypadalo, že dítě má dítě. Nakonec mi trochu pomohly holky v maskérně, které mě zestaršily. Snad to diváci přijmou. Ester je záporná role. Očekávám, že diváci na ni reagovat budou. No, uvidíme, jak to slíznu,“ nechala se slyšet Nelly. Loni v červnu jí bylo 22 let, a tak se možná ještě na roli maminky necítila. Kromě toho bude také za pěknou mrchu!

Ze zákulisí se proslýchá, že možná právě očekávaná svatba s Filipem Jandou přiměje soudce Petra Kříže, aby o Viky znovu zabojoval. A vzhledem k tomu, jak zlomené srdce měla po rozchodu s ním, je dost možné, že by mu přece jen dala druhou šanci. Co na to ale Ester? Bude jí dělat naschvály?

Vdovec a čtyři přítelkyně

Svou reputaci si chce napravit také Urban, kterému nálepka nezodpovědného padoucha příliš nesedí. Sám k životu přistupuje úplně jinak. „Je to rok a půl, a přestože se se všemi na natáčení znám, tak jsem měl pocit, že to bylo jako poprvé. Byl jsem nervózní, ale první den jsem točil s Evou a s dětičkami, tak jsem byl rád – návrat byl o to jednodušší. Všichni byli hrozně milí, všichni mě srdečně vítali,“ říká představitel Petra Kříže.

„Vstupoval jsem do ZOO jako vdovec se dvěma dětmi. Teď mám čtyři a čtvrtý vztah. Klan Křížů se rozrostl. Scenáristé mě vykreslili jako nezodpovědného otce, tak to snad teď budu moci napravit,“ směje se Robert. Otázkou je, zda právě postavě Petra dá Viky ještě šanci. Však si s ním také užila své a Filip Janda doma skrývá zásnubní prstýnek, který by jí rád věnoval…

