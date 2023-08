Kvůli tomu, co mi manžel dělal, držím celibát, svěřila se Andrea

Chvíli se zdálo, že manželskou idylku už nic nemůže narušit. Jednou ale u našeho nového domu zaklepala žena, která mi oznámila, že je s Markem těhotná. Jsem přesvědčená, že když muž manželku podvede, dá se to zvládnout. Člověk odpustí, možná časem trochu zapomene. Zvlášť, pokud jsou v manželství problémy – nebo zkrátka něco chybí. Když se do toho ale přidá dítě, už je to jiné. Pro podvedenou manželku je to doživotní připomínka zrady, která tak pořád bolí.

Měl své choutky

S Markem to bylo ještě jiné. Nejenže jsem zjistila, že se brzy stane tátou, já v tom ale bohužel figurovat nebudu. Po svém přiznání, že onu Kristýnu miluje, řekl, že to se mnou nikdy nefungovalo, protože jsem nebyla ochotná k jeho požadavkům – miloval anální sex, různé hračky, BDSM. To nebyl vůbec můj styl, a myslela jsem, že to respektuje. Jenže když jsem mu to nedala já, našel si to jinde.

Přiznal, že měl za dobu našeho manželství nejméně třicet milenek, které různě střídal a dávaly mu přesně to, po čem ve vztahu touží. Byla jsem tak v šoku a znechucená, že jsem se tehdy během našeho rozhovoru pozvracela.

Od té chvíle na to nemůžu přestat myslet

To, že jsem svého manžela ani po tolika letech vůbec neznala, a navíc jsem ho tak dlouho sdílela i s jinými ženami, bylo pro mě tak zdrcující, že jsem se od té doby rozhodla držet celibát. Nemám absolutní chuť na jakoukoliv milostnou aktivitu, a to včetně masturbace. Vlastní tělo se mi stalo takřka odporné, jen si představuji, kolikrát na mě sáhl, když přijel od jedné z nich.

Marka náš rozvod ale netrápí. Zůstal s Kristýnou, má krásného syna a dost pravděpodobně jí dělá to, co dělal mě. Přála bych jí, abych se mýlila, ale tak trochu si myslím, že lidi se prostě nemění…

Zdroj: autor vychází z rozhovoru s hlavní aktérkou Andreou

KAM DÁL: Stanislav Majer ze Zákonů vlka: Ženský idol má dítě, se kterým se prý nesmí vídat.