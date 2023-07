Stanislav Majer ze Zákonů vlka: Ženský idol má dítě, se kterým se prý nesmí vídat

Herec z Jedné rodiny či Zákonů vlka proplouvá životem bez toho, aby si někoho připustil k tělu. V roce 2015 se objevil vedle Adrijany Trpkovič, která randila s Vojtou Kotkem i Jiřím Mádlem, poté se během letošního roku spekulovalo, že našel lásku u Lindy Rybové. Ta je ale manželkou Davida Prachaře. Že by se schylovalo ke konci jejich vztahu? To jsou spíše nereálné fabulace. Tak do koho je ten pohledný herec vlastně zamilovaný? A co ho v životě trápí?

Má herec tajné dítě?

Majerova Achillova pata má spočívat v dítěti, které nevídá. Celý příběh se měl začít v dobách, kdy žil ještě v Ústí nad Labem a hrál tam v Činoherním klubu. Nebyl známý, našel ale lásku, se kterou zplodil dítě. Spekuluje se o synovi, jelikož o tom ale herec sám za sebe nikdy nepromluvil, můžeme se jen dohadovat.

V době, kdy nebyl ještě na dítě připravený, se i tak chtěl postavit k závazku čelem. Jenže poté, co se s matkou svého potomka rozešel, mělo začít peklo. Expartnerka mu prý nechtěla dítě ukazovat, natož půjčovat, a zničehonic dítě od táty zcela odstřihla. Je to důvod, proč je tento muž vždy zadumaný a své soukromí si střeží? Nebo snad má po svém boku partnerku či manželku, kterou před veřejností tají?

Milovník žen

Právě tehdy se měl Majer totiž změnit, začal střídat partnerky a útěchu hledal v krátkodobých aférkách. Nechtěl, aby ho ještě někdy něco zranilo. O nabídky jistě neměl nouzi. Ženy po něm jdou jako vosy po medu. Ať už si zahraje podivína v Osadě, nebo podvodníčka v Jedné rodině, vždy má u publika úspěch.

Ve své kariéře je ale nesmírně úspěšný. Hraje v Divadle Na zábradlí a je stále členem Činoherního studia v Ústí nad Labem. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména díky filmu Líbánky, kde hrál po boku Anny Geislerové. Nechyběl ani v seriálech Ulice a Místo zločinu Ostrava nebo ve filmu Vlastníci.

Truhlář s láskou k saunám

Původním povoláním je přitom truhlář a svůj druhý domov našel v maringotce na Kokořínsku u Mělníka. Proč o svém soukromí tak úpěnlivě mlčí? „Možná proto, že je tak temný, že to nechcete slyšet,“ překvapil.

Kdyby ale nestačilo herectví a truhlařina, může herec ještě přihodit saunu v posledním patře Národního divadla. „S kamarády jsme se dozvěděli, že Národní divadlo vypisuje výběrové řízení na saunu, která je tam od roku 1976. Původně byla pro personál divadla. Rozhodli jsme se do toho jít a kupodivu jsme uspěli, což mě velmi těší,“ říká. Je vidět, že Majer se rozhodně nenudí!

Teď má navíc naději, že bude zase lépe. „S Davidem Jařabem jsme natočili film podle novely Josepha Conrada, Srdce temnoty. Pracovní název má Hadí plyn. To je vysněný projekt, na který se asi osm let sháněly peníze. A tím se uzavírá můj temný život – a odteď už bude všechno zalité sluncem.“

