Novinky ze ZOO: Tvůrci shánějí nové herce, můžete to být i vy. Potkáte se s Haďákem, který se vrací z Amazonie

Tvůrci seriálu ZOO prozradili, že se už brzy vrátí Adam Hruška, který dříve šéfoval pavilonu plazů. Možná bude v šoku, co vše se za tu dobu v ZOO změnilo. Ředitelem je Albert, chystá se ho dokonce vyhodit, jen o tom mladší Hruška ještě neví, a navíc vydírá nebohou Sid. Jen o pár dílů později nastoupí také Eva Burešová, kterou však čeká návrat vcelku ponurý. Otec jejího dítěte našel v zahraničí zalíbení v jiné ženě, a tak se Viky vrací bez něj do svého starého bytu. Se šrámy na duši a novorozeným synem.

Velký návrat Haďáka z Amazonie

Haďák by se měl na televizní obrazovky vrátit už v 90. díle. Ve čtvrtek tento týden mohli diváci sledovat 87. díl. Sid padne Adamovi do náruče tak 21. 2. 2023, pro předplatitele nabídne Prima návrat Haďáka už příští úterý. Nedávno sdíleli tvůrci na sociálních sítích záběry z natáčení, kde byla Sid s Adamem v posteli. A tak je jasné, že ještě není jejich vztahu konec. Pravdou je, že to by jim diváci asi neodpustili.

Sid zřejmě svého milovaného obměkčí – nebo mu zalže. Ať tak či tak, dopadne to dobře. Diváci si totiž v poslední době stěžují, že je to samý rozchod, katastrofa nebo konflikt. Už by to prý mělo být ale jen lepší! Eliška Krásná, která asi přišla o milovaného Roberta, který si ji nepamatuje, zatím nevidí náznaky od policisty Břéti, který na ní může oči nechat. Byl by to ale pěkný pár, co myslíte?

Televize shání nová dvojčata!

Už se také ví, kolik dílů bude mít seriál ZOO, nekonečný seriál diváky nečeká. Mělo by být natočeno přesně 160 epizod – stejně, jako tomu bylo u seriálu Slunečná. Diváci jsou tedy zhruba v půlce milostného příběhu, který se jistě nakonec dočká také nějakého toho happyendu.

Otázkou je, jak skončí Albert, který v posledních dnech všem pořádně zatápí. A ještě jedna indicie přišla od tvůrců... Prý shánějí do příběhu další dvojčata. Nahradí snad Charlie Izy a Tes? Přijme do svého týmu půvabných kriminálnic nové tváře? „Měli jsme velké štěstí, že Nikol a Dominika jsou vystudované herečky, které se sice herectví po studiu nevěnovaly, ale do ZOO je objevil kolega z produkce. Znovu budeme vyhlašovat konkurz a ostatní dvojčata, která tam hrají v komparzu, hledáme přes castingové agentury. Takže kdyby se někdo objevil, budeme rádi,“ prozradila Veronika Duchková za tým ZOO. Ve své první větě mluví o dvojčatech, která se snaží dostat Kamila.

Lucie a Bára dělají maskérkám vrásky na čele

Dokonce se prý Izy a Tes na place druhým občas pletou! „Točím s oběma holkami a musím říct, že doteď mi dělá problém je od sebe odlišit. Pokaždé se musím dlouze zadívat, a ani tak si nejsem jistá,“ prozrazuje Lída Molínová, která se o domácnost stará jako Ilonka Lišková. „Dlouho jsem točila jen s Bárou coby Tes, a jakmile se objevily na place obě, už jsem si přestala být jistá,“ prozradila Míša Pecháčková.

Ani maskérky to nemají jednoduché. „Holky od sebe samozřejmě rozeznáme a líčíme je tak, aby se ty rozdíly, které mezi sebou mají, minimalizovaly. Jedna má plnější rty, druhá silnější obočí, jsou to různé nuance a s těmi pracujeme,“ prozrazuje maskérka seriálu Martina Kalašová. „Hodně v tom pomáhá make-up, tím je sjednocujeme. U holek Černých prozradím, že u Báry doličujeme pihu, kterou Lucka má. Problém je většinou s vlasy. Lucka je má hustější, takže se musí česat tak, aby se to ztratilo. Nikola a Dominika mají dokonce jinou délku, tak jsme to vyřešily drdolem. Musí se zvolit účes takový, aby ten rozdíl nebyl vidět. Jedna je víc pihovatá, a tak je musíme maskovat,“ dodala.

Diváky také potěšil návrat Terezy Brodské a Kubíka Bartáka ve čtvrtečním díle. Poprvé zde Ilonka přiznala, že je někdy ten Beník pořádné zlobidlo!

