Odlišná kultura mi ukázala, že život s muslimem nezvládnu, říká Karolína

Karolína se na dovolenou do Egypta nevypravila poprvé. Jezdila tam ráda, uměla si sehnat levnou letenku, milovala moře, měla tam klid a na tamější kulturu a mentalitu měla jasný názor. To poslední, co hledala, byl vztah, vztah na dálku, a už vůbec ne vztah s mužem jiné kultury.

Osudové setkání jako v telenovele

Na dovolené jezdila Karolína sama, takže se občas pro zpestření vydala někam na výlet. Tentokrát to byla plavba po moři za delfíny. A právě tam ho potkala. Byl to typický Egypťan, snědý, sebevědomý, vtipkující. Mluvil několika jazyky, jeho angličtina byla výrazně lepší, než je v těchto krajích obvyklé. Jeho humor byl inteligentní a oči pronikavé. Navíc Karolína byla fešanda, takže netrvalo dlouho a ti dva v sobě našli zalíbení. A to se z lodi přeneslo i na břeh a do konce Karolíniny dovolené byli oba zamilovaní až po uši. Rozhodli se po vzájemné dohodě, že to zkusí a že vztah na dálku pro ně jistě nebude problém.

Jiná kultura: Není rodina jako rodina

A dál už se příběh ubírá tak jako ve stovkách či tisících podobných případů. Karolína jezdila do Egypta, kdykoli mohla. A mohla nejméně na týden v měsíci. Byli spokojení, postupem času si našli společné bydlení, a to dokonce platili napůl. Všechno jim výborně fungovalo. Až do chvíle, kdy měla jednou Karolína zase přijet.

Kulturní odlišnost byla natolik velká, že ji Karolína nemohla překonat. Nechápala, že jsou takové rozdíly vůbec možné.

Mohamed jí sdělil, že tentokrát jede za rodinou do "jeho vesnice". Karolína, stále s růžovými brýlemi, měla představu, že by mohla svého "jiného" Mohameda doprovodit. Ostatně už spolu byli skoro rok, přišlo jí naprosto normální poznat jeho rodinu. Jenže Mohamed její názor nesdílel.

Samozřejmě. Nešlo totiž jen o jeho rodiče, čtyři bratry a tři sestry. Jeho rodina v "jeho vesnici" totiž byla i manželka a malá, dvouletá dcerka Rahma. O těch se ale zapomněl Karolíně předtím zmínit.

Happy-end se v příběhu nekonal

Karolína odhalila pravdu díky Mohamedovu kamarádovi. I tento Mohamed ji utěšoval. Dokonce až tak moc, že i jeho "zájem" se ukázal být nakonec velmi jednostranný. Také jemu se Karolína líbila. Ta ale nedokázala pochopit, jak mohla svému snědému průvodci tak naletět. A rozhodně ho nehodlala vyměnit za dalšího Mohameda.

A co na to Mohamed první? V klidu Karolíně představil svou verzi příběhu. Chtěl, aby se stala jeho druhou ženou. Občasnou, evropskou, bohatou, chápající, smyslnou a motivující. Tou, která tu pro něj bude jeden týden v měsíci. Ta, která bude se vším svolná, bude vždy sexy a dá mu to, co doma nemá – vášeň, rozkoš, peníze a respekt. Mohamedova manželka by o všem samozřejmě věděla. Vždyť přece islám dovoluje mnohoženství a v Egyptě jsou manželky povolené dokonce čtyři.

Co na tom, že onen "nadsamec" by měl, dle islámu, všechno dělit mezi své dvě ženy rovným dílem: peníze, majetek, pozornost, čas a dokonce i city. Na to už Mohamed měl svůj vlastní výklad.

Překvapená Karolína se nezmohla po přednesení jeho návrhu ani na slovo. Sbalila kufry, odjela a na Egypt zanevřela.

Jak je vidět, inteligence, samostatnost a osobitost nejsou překážkou toho, aby si Evropanka na čas myslela ono pověstné eMeMDý – "My Mohamed is Different" – Můj Mohamed je jiný. Ono totiž "těch jiných" tolik není.

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

