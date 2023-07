Osud legendárního herce Petra Kostky: Smrt manželky, hádky s dcerou i osudová láska

Možná už ve chvíli, kdy přišel Petr Kostka na svět, tušili jeho rodiče, že z něj bude známý herec. Není divu, jeho rod je umělců plný, a dokonce má blízko ještě k další významné rodině. V životě se však musel poprat s nejednou překážkou – třeba když jeho dcera opustila svou těžce nemocnou přítelkyni a našla si novou. O nemocnou Janu se pak staral Kostka sám.

Kostkovi a Hrušínští mají společné předky

Petr Kostka se narodil v září 1938. Pochází ze starého divadelnického rodu, jehož kořeny sahají až do 19. století. Většina předků pochází z Lidic a Zlonic. Jedním z nich je i Hynek Mušek, narozený v roce 1812. Přes něj jsou Kostkovi příbuzní také se slavným rodem Hrušínských. Petr je synem herce Jiřího Kostky a herečky Františky Skálové-Wintrové.

Jeho první ženou byla Ingrid Vavrouchová, kterou si vzal během studií na DAMU. Prý právě kvůli jejímu těhotenství školu nakonec nedokončil. Zdálo se však, že mu to až zas tolik nevadilo, protože záhy získal angažmá v Městských divadlech pražských. Dostal také roli ve filmu Vyšší princip, ve kterém si ho režiséři oblíbili a začali ho obsazovat do dalších a dalších projektů. Možná právě tehdy to vypadalo, že je všechno růžové a už nikdy nemůže být zle. To se však Kostka mýlil.

Osudová Carmen

Historie Kostkových se má tak, že jeho první ženou byla Ingrid, jenže pak se Kostka zakoukal do Carmen. Přitom právě s Ingrid už měl dcery Zuzanu a Helenu. I půvabná Carmen měla v té době manžela – respektive byla krátce rozvedená a snažila se postarat o dceru Kateřinu nejlépe, jak uměla. Nešlo přitom o románek na jednu noc. Herci se do sebe zamilovali a hledali způsoby, jak spolu opravdu být. Nakonec Kostka od své ženy odešel a začal žít s novou láskou.

Bez zajímavosti není, že utajovaným otcem Carmen Mayerové, narozené v září 1944, je prý důstojník wehrmachtu Manfred, a nikoliv malíř Charles Mayer. Tajemství se měla dozvědět až v šestnácti letech. Její maminkou je Antonia Torell Mir, která pocházela z Mallorky. Charles byl trutnovský malíř německé národnosti, který byl dobrodružné povahy. Legendární herečku pojmenovali Carmen, protože byli fanoušky známého muzikálu.

Koncem šedesátých let ale měla Ingrid tragickou autonehodu, při které zahynula. Kostka neváhal a okamžitě si vzal dcery do své péče. Když si bral o mnoho let později Carmen, už byli jedna rodina. Ze začátku to ale nebylo nic jednoduchého. Vychovávali společně tři děti a nejdřív se spolu museli naučit fungovat. Jejich společná dcera Tereza, známá herečka a moderátorka, se narodila o čtyři roky později. Dnes ji mohou diváci vídat například v seriálu Jedna rodina.

Dcera opustila těžce nemocnou partnerku

Adoptovali také ještě jednu dceru z Ugandy, která se jmenuje Shamim. Stalo se tak v roce 2001, manželé potom přispívali na její výchovu, vzdělání a další potřebné věci. Dokonce se díky dívence Kostka naučil hned několik slov v jednom z ugandských jazyků. Důvod to mělo jednoduchý – až přijede, chtěl se představit místním osobně.

Herec také dlouho nevycházel se svou dcerou Zuzanou. Ta, ačkoliv dříve porodila syna Kryštofa, udržovala poté vztahy výhradně se ženami. To by pro jejího otce nikdy problém nebyl. Jenže její tehdejší přítelkyně Jana bojovala s rakovinou a Zuzana ji v té době měla opustit a najít si jinou partnerku. O nemocnou Janu se pak staral Kostka sám. Dnes už jsou prý ale spory mezi nimi zažehnány.

Připravuje se na smrt?

Nedávno jejich dcera šokovala, když se nechala slyšet, že se rodiče připravují na smrt. A téma smrti u nich tabu nikdy nebylo. „Když jsem jednou přišla večer domů, mamka na mě šeptala, abych byla ticho, že tatínek se úplně uvolňuje a zkouší si, jak bude vypadat v rakvi,“ vzpomíná Tereza Kostková.

Jelikož je Carmen o sedm let mladší, hádají se prý, kdo z nich umře dřív. Zatím si však užívají života plnými doušky po boku druhého, radost jim dělají vnoučata i fungující rodina kolem nich.

Zdroj: zeny.iprima.cz, ČSFD, wikipedia.org, redakce

