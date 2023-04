Proboha, ukončete to, píšou diváci seriálu ZOO. Z nadějného příběhu se stal paskvil

Petr se v seriálu ZOO pěkně vybarvil! Zatímco diváci čekali velkou lásku a šťastný konec, mladá maminka se zdrcená vrátila do Čech, aby tu načerpala sílu, která už jí skoro dochází. Když otěhotněla se soudcem, který si myslel, že si v noci užívá s její sestrou, která byla však jen imaginárním dvojčetem zamilované chůvy, myslela si na velkou lásku, o které snila každý den. Scenáristé však měli jiné plány.

Do dramatické situace se vloží Markéta

Nikomu pořád nejde do hlavy, proč tohle tvůrci seriálu ZOO udělali. Mohl z toho být nádherný příběh o Popelce, která zatížená dluhy a exekucí našla svého prince… Namísto toho se Petr zapletl s asistentkou Ester, která evidentně otěhotněla už při prvním pohledu. Viky si donedávna myslela, že takové choutky měl pan soudce až mnohem později.

Jenže to by se do toho nesměla vložit Markéta Tomečková, bývalá partnerka Petra. Právě té Viky soudce přebrala – asi v dobré vůli, že je to osud. Markéta ukázala Viky sociální sítě, které jasně prokázaly, že se Petr s Ester vídal daleko dříve, než Viky přiznal. To se také potvrdí díky telefonu, který Petr dal svému synovi Benovi. Spustí se na něm aktualizace a začnou chodit zprávy od Ester. Ta píše, že už je jí po zdravotních komplikacích lépe a zná termín porodu. Tak vyjde najevo, že jejich poměr začal už daleko dříve. Viky to tak zasáhne, že se z toho pozvrací.

Diváci jsou rozhořčení

Markéta nabídne Viky své služby, až se bude s Petrem o malého Péťu soudit. Vypadá to, že dvě ženy, kterým Petr ublížil, se právě spojily proti němu – a ženy umí pohnout i horou! Představitelka Viky slíbila, že to nakonec dopadne dobře. Ačkoliv není důvod, proč slovům Evy Burešové nevěřit, je otázkou, jak tohle tvůrci vyřeší.

Diváci nadšení vážně nejsou. „Z Petra udělali totálního trotla,“ píše na sociálních sítích divačka Markéta. „To nemůže být alespoň jeden pár šťastný?“ píše Lenka. „To se mi líbí, když se dvě zhrzené spojí proti chlapovi,“ píše Lili. „Každý další díl stojí za nic,“ rozčiluje se Martina. „Udělali z toho slátaninu,“ píše Sofie. „Proboha, zamyslete se a raději ten seriál už ukončete,“ rozčiluje se Iva. „To je paskvil, co odešla Burešová, já už se nedívám,“ píše Klára.

Vlažné vztahy a nerozhodná Sid

A znechucení jsou i z dějové linky Adama a Sid. Ačkoliv to nejdřív vypadalo na velkou lásku, která překonala prvotní nesnáze, Sid už se zase bude mít k Filipovi, který na ni nemůže zapomenout. Haďákovi lže, na Filipa kouká jako na obrázek a zase dojde takřka na polibek.

Vrcholem jsou vztahy Marka a Vojty, kteří randí s dvojčaty Izy a Tes. Celé to působí tak prázdně, bez lásky a vášně, že chvílemi přemýšlíte, jestli spolu ještě randí.

Zatím to vypadá jako skvělý návod, jak zabít seriál, který byl na začátku perfektní a diváky naprosto pohltil.

Zdroj: seriál ZOO

