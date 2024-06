Sandra Nováková má nálepku protekční herečky. Odvážné fotky jí pomohly

Je možné, že se bude Nováková s rostoucí popularitou setkávat s dalšími a dalšími „hejtry“. Už dnes se sem tam někdo pozastaví nad tím, že bez manžela by o pořádnou roli nezavadila. Faktem je, že Vojtěch Moravec ji obsadil do řady svých projektů, jen namátkou jmenujme seriály Na vlnách Jadranu, Banáni, Pod hladinou či Lež na pláži.

Vlastně i v seriálech 1. mise nebo v Modrém kódu měl Moravec prsty. „Ruku na srdce. Kdybyste měli jako režisér doma herečku, tak byste ji neobsazovali? Jasně, že jo. Pokud se hodí do koncepce a má na to, tak je to přeci logické. A Nováková kvalitní herečka je, alespoň podle mě,“ řekl pro Čtidoma.cz Rousek.

Dosáhla svého

Některé snímky z focení pro pánský magazín Sandra Nováková sdílela na svém instagramovém profilu. Lidé nešetřili pochvalnými komentáři, i když se samozřejmě našlo pár škarohlídů, kteří na těle krásné herečky ze seriálu ZOO či na stylu focení hledali chyby. „Tak je to vždycky, nic neobvyklého. Každopádně fotky měly úspěch, o Sandře se mluvilo, reklamu měl i časopis. A o to šlo, kvůli tomu do toho obě strany jdou. Když pominu honorář či zisky z prodeje. Mnohem zásadnější je ale mnohdy právě reklama a to, co z toho bude do budoucna,“ poodhalil pokličku práce fotograf Rousek.

Obstála ve všech rolích

Má to svoji logiku. Novákové se navýšil počet sledujících na sociálních sítích. Z toho mohou vyplynout noví klienti, které bude na Instagramu propagovat. A tím pádem se jí navýší finanční zisky. Navíc fotky v magazínu sice byly odvážné, ale nijak vulgární nebo urážející. „Bylo to vkusné. Všechno si sedlo tak, jak mělo. Snímky ukazují krásnou ženu, herečku, ale i matku syna Mikuláše. Ani v jedné z těchto rolí se nemusí stydět za to, co ukázala. Za mě tedy super práce.“

Nadšený byl i Novákové manžel, režisér Vojtěch Moravec. „Holku z Playboye chce mít každý,“ pochvaloval si sympatický chlapík, který dle svých slov manželku popostrčil, aby na nabídku řekla ano. „Postavil se k tomu skvěle, v ničem jí nebránil, což je super. A jsem si přitom skoro jistý, že si od kamarádů vyslechl hodně narážek. Umím si představit, že mu říkali něco ve smyslu, že už viděli všechno, co on, apod. Na druhou stranu to ukazuje, že je Moravec sebevědomý chlap.“

Už si může vybírat

Pravdou také je, že Nováková nemusí do budoucna řešit další focení pro Playboy či jiný podobný magazín. I kdyby ta nabídka přišla, může si říct pěknou sumičku, případně s klidem odmítnout. Vystačí si totiž jen se svým Instagramem. „Má teď silnou páku, může si diktovat cenu. A když se na její Instagram podíváte, tak je tam spousta pěkných fotek, které rozparádí nejen chlapy. Nemá postavu zadarmo, mnohokrát říkala, že pravidelně cvičí, a asi to nebude jen pár sklapovaček a hotovo. Já jí fandím, evidentně ví, co chce, a jde si za tím. A její Instagram je opravdu pastva pro oči,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

