Scenárista Jedné rodiny se pomátl? Ze střídavé péče je paskvil a může za to Jeřábek

Kdyby se divák ptal na ten nejnepravděpodobnější scénář, který by mohl v seriálu Jedna rodina nastat, bylo by to, že se Karel Tejkal vrátí ke Kláře, která se na začátku chovala jako naprostá stíhačka, nutila ho před ní klečet a prosit a děti používala jako nástroj boje s pohodovou Petrou, kterou si zahrála Tereza Kostková. Jenže scenárista si zřejmě nalil k psaní sklenku dobrého vína a přišlo mu jako skvělý nápad vztahy v seriálu trochu zamotat. Jiné vysvětlení to snad mít ani nemůže! Koho při smyslech by tohle napadlo?

Z domečku pod stolem do postele s Klárou

Karel, který se na začátku třetí série pomátl natolik, že bydlel v domečku postaveném z deky a jídelního stolu, kde vybarvoval antistresové omalovánky, dostal další příležitost ukázat, že nemá všech pět pohromadě, a vyrazil si užít s bývalou manželkou Klárou, která byla zrovna po rozchodu a přivítala ho s otevřenou náručí. Celou dobu ho totiž miluje až za hrob a čeká, kdy se to mezi nimi s Petrou pokazí, aby mohla zatnout drápky. A je to tu!

Navzdory tomu, že o střídavé péči už nemůže být v seriálu řeč, se všichni jali Petru přesvědčovat, ať si Karla doma nechá, že chudák nevěděl, co dělá, a s Klárou skočil do postele tak nějak omylem. To si však nemyslí jejich děti, které se nebojí u snídaně zeptat, jestli už mají jejich rodiče sex, protože v takovém případě by získaly důkaz, že je všechno v pořádku a chystá se sladký návrat.

Ústřední téma zmizelo neznámo kam

A tak žádné dítě ve střídavé péči, která byla hlavním námětem celého seriálu, už nezbylo. Martina se odstěhovala do Brna s Dominikem, který vychovává Žofku, zatímco jeho partnerka si plní sen o vysoké škole, Vašek už je natolik velký, že se o něj v seriálu takřka nikdo nezajímá nebo je nablízku své mamince, která má na stole už skoro rozvodové papíry, a Eliška s Johanem si užívají návrat tatínka domů.

Z influencerky Noriky se stala výčepní, i když i kafe umí nejlepší široko daleko, Zounar si zahrál podlého trenéra, který se nejdřív takřka pokusil znásilnit Patricii Pagáčovou, pak ale skončil v kamionu s uprchlíky, dojel do Sýrie a vrátil se jako nový člověk, a sama doktorka Olga Čechová prodělala amnézii poté, co se snažila dát zamrazit svá vajíčka, aby nepřišla o šanci mít děti. Už se jen čeká na to, až se Filip Holas vyspí s bývalou manželkou Petrou. To jediné tomu chybí. Pokud ale chtěli scenáristé návod, jak zničit velmi nadějný seriál, právě ho našli.

Zdroj: autorský článek

