Smysl pro tumor udělal z Filipa Březiny hvězdu. Jeho partnerka už tak nadšená není

Ve Smyslu pro tumor si herec Filip Březina zahrál svého jmenovce. Seriálový Filip je ambiciózním studentem neurochirurgie, který má vše před sebou. Ovšem místo toho, aby získal prestižní post na klinice, stane se jejím pacientem. V pětadvaceti letech je mu zjištěna rakovina. Nemoc mu umožní najít lásku, stejně jako vážit si vlastní rodiny, jejíž členové si každý zvlášť i společně projdou velkou životní zkouškou.

Na konci každé epizody věnovali tvůrci pár minut mladým lidem, kteří absolvovali léčbu na onkologii. Kontakt filmařům zprostřed­kovala pacientská organizace Fuck Cancer. Záběry s jejich otevřenými výpověďmi nato­čila režisérka Tereza Kopáčová u sebe doma. Chtěla tím tak pro ně vytvořit co nejkomfort­nější atmosféru před kamerou. Podle scenáristů předává hlavně naději.

Na takovou roli vás nikdo nepřipraví

Kvůli hlavní roli herec Filip Březina hodně obětoval. „Neměl jsem problém být ve Smyslu pro tumor do hola. Vlastně mi to připomnělo dětství, kdy mně a sourozencům stříhával táta vlasy na tři milimetry, aby v létě ušetřili rodiče za holiče,“ vzpomínal herec, který vystudoval Janáčkovu konzervatoř, a stává se z něj jedna z největších mladých hvězd českého showbyznysu. Výrazně na sebe pak upozornil v dobové love story ze sportovního prostředí Zlatý podraz i jako mladý vyšetřovatel vražd v Místě zločinu České Budějovice. Do své filmografie si Filip Březina připsal také roli potulného muzikanta v pohádce Klíč svatého Petra, kterou mohli diváci vidět loni na Vánoce.

Na roli kluka s rakovinou se nepřipravoval s nikým, kdo si podobnými pocity prošel. „Musel jsem to najít v sobě. A byla to velká cesta sebepoznání,“ odhaluje zákulisí seriálu.

Stal se idolem divaček

„Blížil se den, kdy jsme měli točit scénu, ve které mi lékař oznámí, že mám rakovinu. Samozřejmě jsem něco podobného už několikrát viděl zahrané spoustou herců v mnoha filmech, ale vůbec jsem si nedovedl představit, co by taková zpráva se mnou reálně udělala. Jaké bych v té chvíli měl pocity, emoce? Nikdy jsem nic takového nezažil, nemám vlastní zkušenost. Nebylo kde brát. Nevěděl jsem, jak tu situaci zahrát. Točila se v detailu na oči a já si nebyl jistý, kolik emocí do takové chvíle dát, abych to nepřehnal, aby to bylo uvěřitelné. Poslední noc před touhle klapkou se mi zdál sen, ve kterém stojím v ordinaci a doktor mi oznamuje, že jsem vážně nemocný a že asi umřu. Ráno jsem se probudil přesně s tím pocitem, který jsem tak intenzivně hledal,“ vzpomíná Filip, který se rolí zapsal do srdce mnoha diváků i divaček. A právě to prý není po chuti jeho partnerce, fotografce Kateřině Šrámkové!

S náhlým zájmem se teď musí vyrovnat oba, ačkoliv jsou spolu už několik let a Filip se celou tu dobu živí herectvím. Občas je pro oba nepříjemné, když má v divadle nebo před kamerou výrazné milostné scény. Tím spíše, že s mladou kolegyní Alžbětou Malou, která je příbuznou slavného Ilji Prachaře, chodil před natáčením na kafe, aby se dobře seznámili. Teď jen aby se mladý herec své partnerce neodcizil natolik, že začne pokukovat po nějaké té náruživé fanynce!

