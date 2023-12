Vánoce v Ulici: Štědrovečerní souboj u Nyklových a Marečkovi v nemocnici

Bez speciálního dílu Ulice by to zkrátka nebyly ty pravé Vánoce! Tvůrci seriálu ho nadělují divákům pod stromeček již mnoho let jako poděkování za jejich přízeň. Na konci roku má Ulice několikadenní pauzu a diváci se často ptali, co se u jejich oblíbených hrdinů děje na Štědrý den. A jejich přání bylo pochopitelně vyslyšeno!

Letošní díl nese název Vánoce s překvapením – a tomu rozhodně dostojí. Tím prvním bude, že se děj neodehrává jen na Štědrý den, jak byli diváci doposud zvyklí, ale začíná už několik dní předem. V době, kdy vrcholí advent a místní hrdinové finišují s přípravami na Vánoce. Tvůrci potřebovali diváky uvést do dějové linky Marečkových, Nyklových i Blanky, kterou hraje Linda Rybová.

Luděk se bojí, že má Vanda jiného muže

Ve vánočním díle se tentokrát můžete těšit na starousedlíky, neboť jeho finále se odehrává na uličním náměstí. Kde jinde by totiž měl stát vánoční strom? A kde jinde by měly proběhnout vánoční charitativní trhy než právě zde? O pohoštění se starají zejména Nyklovi za bistro a Kateřina s Martinou za hospodu. Ovšem svou troškou do mlýna přispějí i další. Místní jistě neodolají vůni svařáku, punče i výborného guláše. A mohou tu koupit dokonce i dárky! Tím však vánoční příběh teprve začíná.

Uliční vánoční trhy jsou rovněž místem, kde najdou azyl ti, kteří se cítí jako kůl v plotě. Mezi ně patří například Luděk Volák. Tak dlouho odmítal dát druhou šanci Vandě, až se mu přestala ozývat. Když se Luděk navíc doslechne, že má Vanda na Vánoce své plány, zákonitě ho napadne, že si našla někoho jiného.

Kdo dostane kvůli Vilmě infarkt?

Rodina ho ale ve štychu nenechá. Blanka a Evžen ho pozvou k sobě, aby s nimi strávil Štědrý den i večer. Ani jeden z nich ovšem netuší, že Vandiny plány se týkají právě Luďka a že jejich realizaci pojme svým svérázným způsobem! Bitva proběhne také u Nyklových. Vilma se totiž nehodlá smířit s tím, že je v Ulici ještě další vyhlášená kuchařka – Martina. Zdejší drbna Nyklová se však pustí do přípravy italské vánoční speciality, aby obohatila vánoční nabídku bistra. A to se rozhodně neobjede bez vtipných situací.

Tak dlouho tajnůstkaří, až to málem odnese infarktem nejen ona, ale také její syn Lumír s Kateřinou. Ostatně obrovské romantické překvapení zařídí pro Martinu i všechny návštěvníky trhů také starosta Jirka Hložánek. Postará se jim totiž o dokonalou štědrovečerní atmosféru.

Marečkovi v nemocnici

Svá tajemství mají i Luboš a Mára. Oběma jde ale o to samé – o rodinu. Luboš strávil celý advent v nemocnici kvůli operaci a následné rekonvalescenci. Navíc to vypadá, že ho bohužel nepustí domů ani na svátky, což je obrovská rána hlavně pro jeho ženu Věrku.

Ale nebyli by to Marečkovi, aby něco nevymysleli. Prostě když Vánoce nemohou přijít k nim, půjdou oni za nimi... Jak toto jejich putování nakonec dopadne? Kdo koho nejvíc překvapí? A hlavně – jak to bude dál s Karlou a Márou? Právě vánoční díl divákům leccos naznačí.

Speciální vánoční díl Ulice bude TV Nova vysílat o Štědrém dni v 17.30 hod. S týdenním předstihem bude divákům k dispozici na Voyo.

Zdroj: redakce, TV Nova, Voyo

