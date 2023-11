V pohádce S čerty nejsou žerty jsou dvě velké chyby. Může za to princezna Adélka

Chyby ve vánočních pohádkách milují všichni filmoví nadšenci! Pohádka S čerty nejsou žerty, za kterou stojí režisér Hynek Bočan, byla natočena podle předlohy Boženy Němcové a hudbu k ní složil Jaroslav Uhlíř, je vánoční klasikou. Premiéru měla v roce 1984 a vypráví příběh malého knížectví, ve kterém se Petr zamiluje do Adélky, ale zlá a chtivá macecha Dorota Máchalová dělá vše pro to, aby jim štěstí nepřálo. Na její skutky už se nemůže koukat čert, který se rozhodne ji odnést do pekla. Ale splete se - a místo toho donese Petrovu hodnou babičku. Jenže co peklo schvátí, to už nevyvrátí! Nebo ano? Jak už to tak bývá, nakonec vše dobře dopadne…

Podivná výška princezny Adélky

Když kuchtík dává slepici do velkého hrnce na ohni, je v něm pravděpodobně vroucí voda, protože správce potom vytáhne slepici úplně spařenou a bez peří. Ale když dá ruku do hrnce, nic se mu překvapivě nestane. Jaké kouzlo! Nejen slepice se však stala předmětem mnoha chyb.

Problémy měla s výškou také Monika Pelcová, která si zahrála princeznu Adélku. Ta mluví s milovaným Petrem přes okno žaláře a vypadá to, že stojí normálně na zemi. V pozdějším záběru, kde Adélka zpívá, je vidět, že okno je ve skutečnosti nad její hlavou. Když si jede sám Lucifer pro Angelinu, má v ruce červenou kazeru na šperky. Když jí však tu samou poté ukazuje, je černá a na zbraně. Tuhle scénu si režisér Bočan vážně neuhlídal!

Šikovný Petr překvapil

Pozorní diváci si všimli také dalších nesrovnalostí. Když si pro Petra přijdou vojáci ze zámku, tak jim připlácne talíře s kaší na obličej. Poté utíká po dřevěných schodech na půdu. Nabílená zeď vedle nich se vlní jak kus hadru, byť vypadá fortelně postavená. „Jak je možné, že obyčejný kluk ze mlýna Petr Máchal, tak bravurně ovládá šerm, při jeho zatýkání u babičky?" ptá se divák Tomáš na sociálních sítích.

„Je zajímavé, že magnetický kámen přitahuje brýle knížete jen když se o tom mluví, jindy se k němu tyto také hodně přiblíží, ale nepřitáhne je," píše divák Karel.

Další zajímavosti z natáčení

Při natáčení scény s kočárem, kdy Petr zastaví splašené koně, byla prý představitelce Angeliny taková zima, že jí lidé ze štábu nosili na zahřátí limonádu s rumem. Během natáčení tak byla trochu opilá.

Ondřej Vetchý při natáčení skončil v nemocnici. Vzplál na něm kostým čerta.

při natáčení skončil v nemocnici. Vzplál na něm kostým čerta. Když Petr Nárožný jako kaprál otevřel dveře barokního kočáru, zlomil je. Jenže kočár byl originál a jeho majitel se na place okamžitě rozbrečel.

jako kaprál otevřel dveře barokního kočáru, zlomil je. Jenže kočár byl originál a jeho majitel se na place okamžitě rozbrečel. Skutečnost, že se čerti bojí peří, má mytologický podklad.

Monika Pelcová si zahrála jen jednu roli v životě - princeznu Adélku.

Zdroj: redakce, ČSFD, Facebook, fdb.cz

