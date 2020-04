Prodloužený víkend zve na výlet. I nyní máme nespočet možných cílů

Prodloužený víkend přímo zve k výletům. Bohužel v tuto chvíli máme poněkud omezený výběr cílů, protože stále ještě není možné navštívit památky, projít si prohlídkový okruh a vrátit se domů nejen se zážitky, ale i novými historickými vědomostmi. Přesto určitě nemusíme sedět doma. Nabízí se výlety do přírody, které určitě budou stát za to.

Kam se vydat? To je věčné téma turistů i rodin, které zkrátka chtějí strávit volný den společně aktivním pohybem a nejen v obýváku u televize. Zvláště nyní, po několika týdnech karantény, je nám změna prostředí a pobyt venku v přírodě víc než vzácný. Spojme jej tedy s poznáváním naší vlasti a začít můžeme… třeba v Kamýku nad Vltavou.

Kamýk nad Vltavou

Zřícenina hradu Kamýk nad Vltavou, jinak také Vrškamýku, se nachází ve Středočeském kraji na hranicích Příbramska a Sedlčanska. Středem obce protéká řeka Vltava, která je překlenuta zajímavý mostem. Do Kamýku se autem dostaneme z centra Prahy za méně než hodinu, pokud zvolíme trasu přes Zbraslav, Mníšek pod Brdy, a Dobříš. Z dálnice odbočíme na výjezdu 41 doleva a cesta do Kamýku už povede přímo.

V obci najdeme zříceninu hradu, o němž první zmínky pocházejí již z roku 1186. Se stavbou začal král Václav I, ale hotovo bylo až za Přemysla Otakara II. Kamýk patřil také do majetku Karla IV., ale jeho sláva netrvala z dějinného hlediska příliš dlouho. Již v toce 1569 o něm historické materiály hovoří jako o pustém objektu. Nás ale určitě nadchne i dnes svojí romantikou a schopností vyvolat ve fantazii mnoho příběhů, které se zde mohly ve středověku odehrávat.

Vodní nádrže Pařížov a Seč

Pokud byste chtěli výlet spojit také s poznáváním technických skvostů naší republiky, může být dobrým cílem třeba vodní nádrž Pařížov s unikátní hrází, která je technickou památkou. Přehrada Pařížov leží na řece Doubravě a najdeme ji na rozhraní Středočeského kraje a Vysočiny nedaleko možná známější přehrady na Seči. V Pařížově najdeme přehradu snadno - přes její hřeben vede silnice, které se asi jen těžko vyhnete.

Pařížovská přehrada byla postavena v letech 1910 - 1913 jako reakce ne rozsáhlé povodně, které tuto oblast postihly na konci devatenáctého století. O znalostech a umu tehdejších stavitelů svědčí skutečnost, že k jejímu porušení nedošlo vni při tragických povodních v roce 1997, kdy tudy jen v průběhu jednoho měsíce proteklo přibližně stejné množství vody, jaké je běžně zaznamenáváno v průběhu celého roku.

Pokud by k celodennímu výletu přehrada na Pařížově nestačila, není problém zajet jen o 10 kilometrů dál k Seči, kde jsou kromě nádherné vodní nádrže k vidění také zříceniny hradů Oheb a Vildštejn.

Pro milovníky aktivního pohybu

Nechcete jen dojet do cíle výletu autě, rozhlédnout se a vyrazit zase zpět? Pak není lepší možnost než nasednou na kolo a vydat se na cyklovýlet - třeba na Jiráskovu horskou cestu po hřebenech Orlických hor. Je to, pravda, výlet poněkud náročnější, ale milovníci sportu jistě zajásají.

První značená turistická cesta po hřebenech Orlických hor, po keré můžete vyrazit i na kole začíná v Králíkách a a vede přes Moravský Karlov kolem mariánské poutní kaple svaté Trojice a Písařovapřes Mlýnický dvůrk nejnáročnějšímu stoupání trati na Bukovou horu. Dále se cyklisté vydají na Červenovodské sedlo, odkud vyjedou na nejvyšší bod trasy - Suchý vrch. Další úsek trasy je více odpočinkový, sjezd dovede sportovce kolem pevnosti Bouda do Mladkova a potom proti proudi Tiché Orlice zpět do Králík. Na téměř šedesátikilometrové trase (kterou samozřejmě není nutné projet celou) je možné vidět nádherná zákoutí, lesní cesty i výhedy do krajiny. Za příznivého počasí je to jednoznačně jeden z nejlepších výletních cílů pro spotrovněji založené lidi.

Podívejte se na to s nadhledem

Někdy se vyplatí podívat se na svět a dění kolem sebe s nadhledem (a to doslova), Jedinečnou příležitost nám k tomu dávají rozhledny, kterých je po celé naší republilce rozeseto opravdu hodně. S trochou nadsázky by bylo možné konstatovat, že je česká republika doslova rozhlednová velmoc. Jednou z nich, která nabízí krásný pohled do krajiny Královéhradecka, je třicet metrů vysoká rozhledna Vrbice v okrese Rychnov nad Kněžnou, která svým umístěním v nadmořské výšce 439 dává možnost pohledu do široké krajiny. Za příznivého počasí je vidět do Českomoravské vrchoviny, Pardubicka, Královéhradecka, Krkonoš, Orlických hor a dokonce i na část Jeseníků. Jde o moderní dřevěnou stavbu, zprovozněnou v roce 2006.

Na výlet s dětmi

Ani rodiny s dětmi nemusí sedět doma. Právě pro malé turisty je v Malé Úpě připravena Pohádková stezka, jejíž celková délka je sice plných 16 kilometrů, ale je možné ji rozdělit na několik samostatných okruhů podle věku a zdatnosti dětí, nabízí 10 zastavení. Na každém z nich děti najdou některou z pohádek Marie Kubátové, jako je například ta O klínkaři a řepné panence, Jak se čertík stal peciválem, Jak se šijí stromečkům šaty a další. Ti, kteří chtějí po cestě také soutěžit, mohou na každém ze zastavení obkreslit obrázek a v infocentru v Horní Malé Úpě svoje turistické odhodlání poměnit za malou odměnu.

