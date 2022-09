Aleš (43): Synovi vymyli mozek, jako otec jsem selhal. Z jeho vyprávění mrazí

Není pro rodiče nic horšího, než když se jim život jediného dítěte rozpadá před očima. Snad pouze smrt potomka. „Občas mám pocit, že opravdu zemřel. Není to on, i když bychom to moc chtěli změnit,“ říká Aleš pro Čtidoma.cz. Podle svých slov jako otec selhal. Vinu za vše, co se v poslední době událo, nedává nikomu jinému než sobě.

Neviděl jsem v tom nic špatného

Karel byl docela normální kluk. Sem tam zlobil, ale žádné velké průšvihy nedělal. „Jasně, nějaké poznámky ve škole, rozbitá kolena a tak. Prostě kluk,“ usmívá se hořce Aleš. Kdyby mohl vrátit čas, podle svých slov by neváhal ani vteřinu. „Asi bych ho dal na nějaký sport nebo kroužek, kde by ho usměrnili, kde by neměl čas řešit blbosti.“

To se ale nestalo. Zřejmě právě i z nudy se Karel chytil zvláštní party. Nejprve to prý nevypadalo, že by se dělo něco zvláštního. „Chodili do přírody, na různé výpravy. Nehledal jsem v tom nic špatného. Nevšiml jsem si, že se syn začíná měnit.“

Stal se z něj jiný člověk

Změny totiž přicházely pomalu. „Nejprve to byla jen slova. Vyjadřoval se dost extrémně, na některé věci měl vyhraněné názory. S manželkou jsme si ale říkali, že je v pubertě a časem to přejde. Takže jsme se spíš snažili nejít do konfliktu než něco cíleně řešit.“

Pro Karla se tím ale stávala jeho pravda jedinou správnou. Neměl oponenty, nekonfrontoval se s jiným názorem. „Možná by ani to nepomohlo, ale to už se zřejmě nikdy nedozvíme. Úplně se nám odcizil, stal se z něj jiný člověk.“

Věnujte se svým dětem

Pro Aleše s Karolínou začaly složité časy. Karel začal krást nejprve doma, několikrát ho pak přivedla domů policie s tím, že se popral. „Až skončil ve vazbě. Vykradli nějaký obchod, zmlátili jeho majitele tak, že musel na několik operací. Měl tu smůlu, že dva týdny předtím dovršil osmnáct let.“

Dostal se tak do nápravného zařízení. Místo změny životního stylu se stal opak. „Kouření bylo to nejmenší. Pokračoval s tou partou ve věcech, o kterých jsem do té doby jen četl a nevěřil, že se mohou týkat mé rodiny. Myslím, že mu ti kumpáni totálně vymyli mozek, jinak si to nedokážu představit. Varuji všechny rodiče - dávejte dobrý pozor na změny chování, na různá znamení. Věřte, že se to vyplatí.“

(v článku je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

