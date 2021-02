Americké hvězdy, které se nebojí hromadné dopravy. Fotografie odhalují známé celebrity v metru

Mnoho známých světových, ale i regionálních hvězd si stěžuje, že po slávě končí normální život. Nemohou si nakoupit, zajít do kina, do divadla či se projít po ulici, aby nebyli pod tlakem fotografů a toužebných fanoušků s chytrými telefony. Paradoxně možná stačí tento stres a pozornost neřešit. To, že je to vůbec možné, dokazují třeba tyto nenápadné fotografie.

Není se čeho bát

O tom, že herec Keanu Reeves rozhodně nenosí nos nahoře, se ví už dlouhodobě. Sociální sítě jsou plné drobných situací, kdy byl zachycen v nějaké sympatické výměně pozdravů, úsměvů a kdyby nebyl hvězdou stříbrného plátna, tak by člověk neřekl, že se jedná o Nea z Matrixu.

Dojem obyčejnosti však díky svému normálnímu chování vzbuzují i jiné hollywoodské hvězdy, což právě série fotografií na Instagramu dokazují. Anne Hathaway, Meryl Streep, Jessica Alba a další jsou zachycení, že i hvězdy mohou žít normální život.

KAM DÁL: Slunce, seno a Troškův pokleslý humor. Lidová klasika patří k jeho lepší tvorbě