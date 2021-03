V domě vídá ducha Marilyn Monroe. Neublíží nám, má k tomu své důvody, říká její dvojnice

Když se Jasmine sbalila, opustila dosavadní život na venkově v hrabství Lanarkshire ve Skotsku a vydala se do Hollywoodu splnit si svůj americký sen, většina lidí si jen klepala na čelo. Nikdo nevěřil, že se v Los Angeles dokáže prosadit. Jenže ona to zvládla. A nejen to, stala se jednou z ikon Města andělů.

Bláznivé, ale skvělé rozhodnutí

Měla z ní být doktorka. A zřejmě by se to i povedlo, kdyby se v době, kdy se potřebovala učit na důležité zkoušky, nerozváděli její rodiče. „Nemohla jsem se soustředit. Tak jsem se na vše vykašlala s tím, že si dám rok pauzu a budu cestovat,“ vzpomíná Jasmine. Potřebovala vydělat peníze, a tak obcházela nejrůznější konkurzy.

Dostala se až do dětské show v BBC a před kamerou ji to moc bavilo. „Jen mě to utvrdilo v tom, že film a televizní průmysl obecně opravdu miluju. Tak jsem se rozhodla, že odjedu do Hollywoodu.“ Bláznivé, ale s ohledem na budoucnost skvělé rozhodnutí.

Duch Marilyn jim nevadí

V roce 2017 se začala oblékat jako Marilyn Monroe a lidé ji okamžitě začali zastavovat na ulici. Její okouzlující vzhled jí také rychle pomohl prosadit se na sociálních sítích. Dnes má neuvěřitelný počet 9,2 milionu sledujících na TikToku a 614 000 na Instagramu. Taková základna fanoušků samozřejmě dělá její kariéru influencerky nejen velmi zábavnou, ale také lukrativní.

Jasmine si dokonce mohla brzy dovolit koupit sídlo Runyon Canyon v hodnotě 2 milionů liber, ve kterém Marilyn žila. Navíc koupí komplex zachránila před demolicí. S manželem, hudebním producentem Maverickem McNeillym, si z bývalé ruiny udělali dokonalé hnízdečko lásky. Prý jim ani nevadí, že po chodbách domu se čtyřmi ložnicemi občas chodí duch Marilyn. Podle nich by byla ráda, že tam žijí právě oni.

