Madonna (63) vypadá podle fanoušků lépe než kdy předtím

Madonna se proslavila svou kontroverzí již na samém začátku své pěvecké kariéry. Její díla obsahovala politická, náboženská, sociální a sexuální témata a vysloužila si spolu s obrovským úspěchem i pořádnou dávku ostré kritiky.

Zdá se, že se ani po uplynutí několika desetiletí vůbec nic nezměnilo. Dokonce i v dnešní době, kdy je šokovat o poznání těžší, než tomu bylo v 80. a 90. letech, se jí to totiž nebývale daří.

Na svůj instagramový profil totiž pravidelně zveřejňuje snímky, na kterých se chlubí svou dokonalou postavou prostřednictvím svůdných póz. Na fotkých nechybí ani vyzývavé oblečení a odvážné doplňky. Řada věrných fanoušků zpěvačku, která se proslavila v 80. letech hity jako Like a Virgin a Confessions on a Dance Floor, oslavuje a nešetří komplimenty na její dokonalý vzhled.

Madonna totiž tento měsíc oslaví 64. narozeniny, její věk by jí ale hádal asi opravdu málokdo. Na pleti nemá jedinou vrásku a její postava se, zdá se, za posledních 30 let vůbec nezměnila.

Fanoušky si získala mimo jiné i nedávným snímkem, který zveřejnila na svém instagramovém profilu. Propagovala na něm své nové album Finally Enouh Love (Konečně dostatek lásky) v síťovaných punčochách a upnutých minišatech.

Někteří sledující hvězdy jsou ale toho názoru, že to zpěvačka se svými snímky už přehání a měla by se chovat, "jako někdo, komu je přes šedesát". Někteří z nich v komentářích pod snímky nezapomněli královně popu vzkázat také to, že snímky ztrapňuje své děti, nebo že by místo focení měla nahrávat nové písničky. Zdá se, že si jejich poslední radu vzala k srdci.

