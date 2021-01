Manželka Donalda Trumpa už prý po lásce netouží. Stačí jí jeho peníze

O možném rozvodu Donalda a Melanie se potichu hovoří už několik let. Loni dokonce sázkové kanceláře vypsaly kurzy, jestli manželství vydrží nebo ne.

Ovšem hlasitější spekulace začaly až ve chvíli, kdy Trump opustil post prezidenta USA. Podle zdroje The Times to ale momentálně není na pořadu dne. „Dávno se smířila s tím, že nikdy nebudou jako dvě zamilované hrdličky. Dá se říct, že otupěla, teď už to neřeší.“

Chce finanční stabilitu

Bývalá slovinská modelka se prý své "drahé" polovičky jen tak nepustí. „Pravděpodobnost, že zůstanou spolu je 99,99%. Byl bych opravdu šokován, kdyby Melania sáhla k jakémukoli formálnímu kroku, který by jejich vztah ukončil,“ má jasno známý americký blogger a publicista R Couri Hay.

Podle něj chce bývalá první dáma hlavně stabilitu. „Vyrostla v těžké postkomunistické době. Je logické, že teď stojí o finanční jistoty. To ji drží v manželství a nemá důvod, proč by to měnila. Nakonec není jediná žena, který takto uvažuje.“

Když se pro něco rozhodne, neustoupí

Pár po konci prezidentského mandátu Donalda Trumpa urychleně opustil Bílý dům, nezúčastnil se ani inaugurace jeho nástupce Joe Bidena. Melania poslušně následovala svého o čtyřiadvacet let staršího manžela. I když si celá řada médií všimla její bledé tváře a kamenného výrazu ve tváři, nijak neprotestovala a šla tam, kam on rozhodl.

„Ona nikdy neustoupí. Snad právě toto je jediná věc, kterou mají s Donaldem společnou. Když si něco usmyslí, jdou za tím,“ tvrdí Mary Jordan, autorka The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Její umění udělat dohodu: Neznámý příběh Melanie Trumpové).

Podle ní chce Melania hromadit peníze a dělat to, co jí baví a naplňuje. A to by bez Donalda mohla jen velmi těžko...

