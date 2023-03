Byl pistolník Billy the Kid zabiják, nebo jen nástroj propagandy bez zářezů na pažbě?

Legendy tvrdí, že měl na pažbě zapsáno 21 zabitých. Pravda bude pravděpodobně mnohem skromnější a historici se shodují, že zabít mohl maximálně něco mezi čtyřmi až devíti muži.

I tak je jeho jméno živé i dnes a stal se jedním ze symbolů Divokého západu, který si mnozí idealizují skrze slavné westernové filmy. Kovboj, loupežník a vrah Billy the Kid (vlastním jménem Patrick Henry McCarty) však neměl jednoduchý život a cesta kriminálníka mu byla okolnostmi v podstatě předurčena.

Dítě z New Yorku

Kompletní příběh o psanci Billy the Kidovi už dnes nesestaví nikdo, ale několik informací a faktů je přece jenom známo. Narodil se někdy mezi zářím a listopadem v roce 1859 na Manhattanu v New Yorku. Místo toho, aby vyrůstal v tehdy největším městě na světě, prožíval s osamocenou matkou a později bratrem spíše tragické a chudé dětství.

Otec rodinu opustil či zemřel. Ani jedna z verzí není potvrzena. Pravdou však je, že matka v nekompromisní metropoli kapitalismu nemohla nadále živit dva hladové krky, a tak se rozhodla přestěhovat za novými příležitostmi do Nového Mexika, tedy na Divoký západ.

První němý film Billy the Kid z roku 1911 zobrazil McCartyho jako dívku vydávající se za chlapce. Následovalo více než 50 filmů a děl.

Matka se zde znovu provdala, ale už v roce 1874 zemřela na tuberkulózu. Billymu bylo tehdy pouze čtrnáct let a musel putovat do sirotčince. Neexistující rodinné zázemí a život v bídě ho předurčily k cestě plné nezákonných činů.

Zrodila se legenda

První loupež spáchal už ve svých patnácti letech. Byl tedy zatčen za krádež oblečení a střelné zbraně. Podařilo se mu však utéct komínem a z Nového Mexika utekl do Arizony. Zde se také podle všeho odehrála první vražda, která nese podpis legendárního pistolníka. V roce 1877 musel v hospodě polykat jednu nadávku za druhou od místního kováře. To Billy nevydržel a po rvačce kováře zabil.

Musel se tak kvapně znovu stěhovat, a to zpět do Nového Mexika, kam šel pomáhat místnímu dobytkáři Johnu Tunstallovi. Pracoval pro něj jako kovboj a později se zapojil do takzvané Lincolnské války mezi dobytkáři a obchodníky. Tunstall byl totiž zabit a Billy s bandou zvanou Regulators toužil po pomstě. Když dům, kde jejich parta přebývala, obklíčil jiný gang, podařilo se jim z hořícího stavení uniknout a jméno Billy the Kid začalo rezonovat.

Historka z baru

To, které ze skutečností ze života Billyho the Kida mají punc pravdy, nikdo neví. Několik různých zdrojů tvrdí, že se jako bandita vyhýbal přestřelkám, jiní zase přicházejí s historkou z baru v Las Vegas. Zde měl nekompromisně prohnat kulku hlavou muži, který byl buď najatý na jeho vraždu, nebo pouze otravoval hosty v hospodě. Jeho nejslavnější kousek se však zakládá na pravdě. Je to jeho útěk z vězení Fort Sumner v roce 1881, kdy Billy the Kid zastřelil dva spolupracovníky strážníka Pata Garretta. Právě Garrett pak 14. července 1881 Billy the Kida zastřelil.

Smrt Billyho the Kida rozpoutala obrovskou vlnu popularity. Na jeho konto vznikaly legendy, mýty, knihy, příběhy, básně a písně, později se dokonce točily filmy. Dokonce sám Garrett napsal knihu The authentic life of Billy the Kid.

Zdroje: The authentic life of Billy the Kid, aboutbillythekid.com

