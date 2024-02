Chyby v seriálu Ulice, které zaskočí i nejvěrnější diváky. Nechápeme to, mají jasno lidé

Nutno říct, že Ulice je fenomén. Ať si o nekonečném seriálu myslí kdokoli cokoli, upřít mu nejde to, že vydržel déle než jakákoli jiná současná televizní zábava u nás. A podle všeho nikdo neuvažuje o tom, že by „dobrodružství“ Nyklů a dalších ukončil. Nakonec, proč také? Nova by samozřejmě byla sama proti sobě.

Na druhou stranu by možná stálo za zamyšlení, jestli lépe nekontrolovat obsah, který seriál Ulice vypouští do světa. Některé nesmysly jsou totiž opravdu velké a není se příliš čemu divit, že se část diváků vzteká.

Podezřele dlouhé těhotenství

Asi tím největším úletem je těhotenství Markéty Stehlíkové, respektive její postavy Karly Marečkové. V lednu roku 2020 oznámila, že je těhotná, Karlík se ale narodil až v listopadu. Člověk nemusí být matematický génius, aby mu došlo, že tady zkrátka něco nesedí. Je evidentní, že si produkce příliš nelámala hlavu s nějakou časovou osou nebo fakty.

Ale třeba je to jinak, co když je Karla superžena? Nakonec, v živočišné říši by její délka těhotenství nebyla nic neobvyklého. Klisna je březí klidně i rok, stejně jako plejtvák myšok či slon indický. Možná by ale tedy chtělo divákům sdělit, že Karla to má prostě jinak. „Nechápu, že to tam někomu nedojde. Nezaplatila bych režisérovi ani korunu, tohle si prostě musejí pohlídat,“ tvrdila Čtidoma.cz pozorná divačka Hana Stýblová z Prahy.

Záhada klonu Vasila Fridricha

Pak tu máme stomatologa Luďka, kterého hraje Vasil Fridrich. Budiž mu to přáno, ale zmatek dělá to, že tento herec se už v Ulici v minulosti objevil, ovšem v úplné jiné roli, když byl kdysi zasazen do dějové linky s Libuškou Nekonečnou (Zuzana Vejvodová). Zase jsme tedy u toho, že produkce seriálu dokáže nemožné věci, kromě jedenáctiměsíčního těhotenství i naklonovat pana Fridricha.

Pomineme pak takové „drobnosti“, jako je Holanďanka Skyler, která ale vůbec nemluví svojí mateřštinou, dokonce ani s vlastní rodinou, nebo divoká vášeň dvou mladých žen, kterou cítí k Františkovi (Matyáš Valenta), jenž ale vypadá spíš jako jejich mladší brácha nebo hošík, který chodí ve škole o tři třídy níže.

Dokáže snad ovládat čas?

Pojďme se podívat na další nedorazy. Třeba když se v epizodě 2519 baví Adriana (Šárka Vaculíková) s dědečkem Vlastimilem (Rudolf Hrušínský mladší) a jeho partnerkou Amálkou (Dana Syslová), má na jednom záběru během loučení hlavu na dědově rameni, na dalším zvednutou, ovšem vzápětí zase položenou.

Zajímavou scénku předvede i Gábina Pumrová v podání Anety Krejčíkové, a ať to budete doma zkoušet sebevíc, prostě to nedokážete. Sympatická blondýnka si totiž nastaví budík na telefonu na 7:00 a je zřejmé, že tak činí ve 22:29. Za chvíli jí ale volá její tehdejší seriálový partner a na telefonu je 22:32. Záhadou ovšem je, že když poté Gábina mobil vezme, čas ukazuje 22:26.

Pokračovat bychom mohli asi ještě hodně dlouho. Na druhou stranu, proč vlastně? Seriál Ulice je takový, jaký je, nikdo od něj nemůže čekat vrchol filmařského umu. Práce musí jít od ruky, žádné zbytečné zdržování. A podle toho to často vypadá.

