David Hahn: Chlapec, který si postavil nukleární reaktor v kůlně na dvorku

David se narodil v roce 1976. Jeho rodiče se rozvedli, když byl ještě velmi malý, takže většinu času trávil v domě svého otce. Jeden z jeho dědečků mu k desátým narozeninám věnoval knihu nazvanou Zlatá kniha chemických experimentů. Tím to všechno začalo.

Ačkoliv se darování této zdánlivě neškodné knihy malému chlapci mohlo zdát jako dobrý nápad, opak byl pravdou. David začal být chemickými experimenty posedlý a trávil jimi téměř celý svůj volný čas.

Vyrobil nitroglycerin

Dokonce si postavil i svou vlastní malou chemickou laboratoř. Nejednalo se ale o dětskou hračku, jak bychom se mohli domnívat. David měl vybavení, za které by se nemusel stydět ani profesor chemie.

Na rozdíl od ostatních dětí David neexperimentoval pouze s jedlou sodou a podobnými neškodnými látkami. Koupil si hned několik encyklopedií a brzy toho věděl o chemii tolik, co někteří profesionálové v oboru. Ve 14 letech se mu podařilo vytvořit nebezpečný nitroglycerin.

Poté na sobě začal provádět nejrůznější experimenty. Jednou dokonce na výletě s ostatními skauty vypálil díru ve svém stanu pomocí magnézia. Podobné nehody se děly i u něj v pokoji. Jeho rodiče mu však provádění dalších experimentů nezakázali, pouze mu řekli, že se se svou laboratoří musí přesunout do sklepa, aby neničil zdi a podlahu v jeho pokoji.

Přesun do sklepa ale Davidovu posedlost chemií ještě prohloubil. Jednou v něm prováděl experiment s červeným fosforem, který skončil výbuchem a četnými poraněními. Davidovi tehdy museli dokonce odstraňovat skleněné střepy z oka.

Ani tato nehoda se však jeho rodičům nejevila jako dostatečný důvod k tomu, aby mu provádění chemických experimentů zatrhli. Chlapec si svou laboratoř jen přesunul k matce do staré kůlny na dvorku, kde v experimentech pokračoval.

Jeho máma, ani její přítel se o to, co přesně David v kůlně dělá, příliš nestarali. Zanedlouho zjistili, jak moc velká to byla chyba.

Postavil jaderný reaktor

David totiž předstíral, že je profesorem chemie a podařilo se mu získat veškeré vysoce radioaktivní a nebezpečné chemikálie a materiály, které potřeboval k výstavbě jaderného reaktoru, který nakonec opravdu zhotovil.

Míra radiace na jeho pracovišti se ale neustále zvyšovala až do té míry, že se David rozhodl zbavit se svého jaderného experimentu. Naložil jeho část do kufru svého auta. Jeho sousedé na něj mezitím zavolali policii. Mysleli si totiž, že krade pneumatiky.

Davidovu dílnu nakonec museli rozebrat profesionálové a zjistilo se, že stavbou reaktoru vystavil vysoké míře radiace zhruba 40 000 lidí. David se poté, co se na jeho zdraví ohrožující experiment přišlo, nikdy nenechal vyšetřit, bál se totiž, co by mu lékaři sdělili. Následky dlouhodobého vystavení se radiaci ho ale o život nepřipravily, zemřel ve 39 letech na otravu alkoholem.

Zdroj: Weird History, All Thats Interesting

