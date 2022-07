Dělníci objevili tajemnou chodbu u zámku v Brandýse nad Labem. Sloužila císaři Rudolfu II. v tajných cestách za láskou?

Na levém břehu řeky v Brandýse nad Labem na vyvýšenině hrdě stojí malebný zámek, který jen tak nepřehlédneme. Jistě jsme o něm slyšeli všichni, jde o kulturní památku, navíc ve výletní vzdálenosti od Prahy. Viděl toho už hodně, vždyť ze svého místa shlíží na dění kolem sebe už od 14. století - tehdy ale šlo ještě o “pouhou” tvrz a později hrad. Jeho současnou podobu mu vtiskli až další majitelé a správci, kteří původní stavbu proměnili v zámek podle svého vkusu a poslední módy.

Kam jezdil Rudolf II. na dovolenou?

Zámek to byl opravdu výstavní, kdyby tomu tak nebylo, jistě by si ho nevybral sám císař Rudolf II. ke svým častým pobytům a odpočinku. Trávil tady i několik měsíců, a tak si musel samozřejmě vše zařídit tak, aby se mu zde žilo dobře a pohodlně. Co to znamenalo? Zatímco my bychom si na chatě možná postavili pergolu nebo bazén, císař měl docela jiné zájmy - řekli bychom lidské. A protože byl znám jako velký milovník žen, což jeho hlavní milenka hraběnka Kateřina Stradová nesla velmi nelibě, rozhodl se zajistit si dostatek soukromí pro odchod ze zámku, případně nenápadný vstup pro další ženy. Jenomže jak to zařídit?

Chodbu patrně využívali i jiní

Protože šlo o císaře, nebylo nemožné prakticky nic. Dal jednoduše příkaz a ze zámku se brzy táhla tajná chodba do zahrady, odkud se již dalo zmizet celkem nepozorovaně. Není známo, jestli o tom hraběnka měla tušení nebo ne, každopádně císař měl zjevně cestu k lásce otevřenou. A podle všeho tuhle chodbu nevyužíval sám. Mluvilo se prý o tom, že i jeho komoří Lang, dobře známý z filmů Císařův pekař a Pekařův císař, ji rád využíval. Po panovníkovi pak tahle chodba dostala název Rudolfinka.

Pokud byste chtěli tento krásný zámek navštívit, bude se vám hodit informace, že je otevřen od dubna do října denně mimo pondělí od 10 do 16 hodin a mimo tyto měsíce ve stejném čase, avšak pouze o víkendech.

Historické "metro" až do Prahy

V popsaném případu šlo o poměrně krátkou chodbu, jen únikovou cestu před hněvem hraběnky Stradové. Podzemí zámku a jeho okolí je ale protkané mnoha dalšími podzemními chodbami a štolami. Jedna z nich prý vede až do Vinoře na okraji Prahy, což je celých dlouhých 11 kilometrů. Jde ale o to, jestli by se panstvu chtělo tak dlouhou cestu absolvovat pěšky. Snad jen v případě nejvyššího ohrožení.

Budovali kanalizaci, narazili na historii

Zvěsti o některých chodbách jsou možná jen pověstmi, ale pracovníci místního muzea mají v mnohých případech jistotu. Tak například v roce 2011 narazili ke svému údivu pracovníci, kteří zde budovali kanalizaci, na podzemní chodbu v místech, kterému se říká Na Kopečku. Všechno samozřejmě náležitě prozkoumali a zdokumentovali odborníci, zjistili, že strop chodby byl 2,2 metrů pod povrchem země a probíhala severo-jižním směrem, načež se stáčí k západu. Zjistili také, že vstup do bývalé chodby je dnes již dávno zavalen a na druhé straně zkrátka končí bez náznaků závalu. Kdo by tedy uvažoval o únikové chodbě ze zámku, patrně by se mýlil.

Na tuto chodbu už ale v minulosti narazili i naši předkové, jak zmiňuje například historik Martin Hůrka. Bylo to na počátku minulého století a ve svých poznámkách se o nálezu zmínil tehdejší místní farář.

Jak to bylo doopravdy s tajnou chodbou císaře Rudolfa II., která mu měla zajistit nerušenou cestu za milostnými hrátkami? A co chodba, vedoucí až do Prahy? Ať už to s nimi bylo jakkoliv, až zámek v Brandýse nad Labem navštívíme, určitě nás fantazie zavede do časů, kdy pro císaře bylo možné snad cokoliv.

Zdroj: Muzeum Brandýs nad Labem, Zámek Brandýs nad Labem, wikipedie

