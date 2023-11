Děsivý objev staré vesnice: Řádili tu upíři, přežít mohli dodnes

Archeologové postupně odhalují tajemnou středověkou vesnici a oválné hradiště, které zřejmě obývala nižší šlechta. Nález učinili v již známé, ale málo prozkoumané lokalitě v pohoří Harz v Německu nedaleko vesnice Harzgerode. Bylo zde nalezeno kolem dvou tisíc artefaktů. Navíc se zdá, že obyvatelé místo opouštěli poněkud ve spěchu.

Zatím je spousta otázek

V Dolním Harzu je známo téměř 200 středověkých opuštěných vesnic. Ovšem jen velmi málo z nich bylo intenzivně archeologicky zkoumáno. Otázky týkající se počátku pravidelného středověkého osídlení tohoto místa či hospodářské základny jednotlivých sídel tak zůstaly převážně nezodpovězeny.

Předpokládaná významná role těžby v osídlení regionu se zatím nepotvrdila, naopak se na světlo dostávají jiné interpretace, jako je například využití zemědělské půdy. Nová pátrání v malé opuštěné vesnici poblíž Harzgerode – nyní uprostřed hustého lesa – s přesnějšími odpověďmi jistě pomůže.

Hostina pro upíry?

Podle některých informací, které však zatím nebyly ani potvrzeny, ani vyvráceny, je vesnice „malinko“ odlišná od ostatních. Jako by lidé odcházeli rychle, nestačili se možná ani sbalit. I pozůstatky těch, kteří zůstali, jsou poněkud zvláštní. Jedna teorie zní, že se na místě konala hostina upírů, tedy bytostí, které sají lidskou krev.

Nakonec, ve středověkých spisech najdeme celou řadu záznamů o jejich řádění na území dnešního Německa. A není to tak dávno, co polští archeologové objevili upíří pohřebiště. Najít se zřejmě dají i v České republice. Je tedy otázka, zda u Harzgerode docházelo k nějakým podivným, děsivým rejům. Některé teorie dokonce naznačují, že by upíři mohli přežít dodnes a že se normálně mezi námi pohybují.

Dokonalé místo pro život

Domněnkám o upírech v nově zkoumané vesnici nahrává i skutečnost, že místo bylo velmi dobře situované u potoka a v údolí, tedy ideální pro život. Některé ze zemědělských pozemků mají dokonce udělaný primitivní zavlažovací systém. V severovýchodní části vesnice se pak nachází hradiště o rozměrech kolem 45 x 60 m, které lze označit za hrad místní nižší šlechty. Mělo také asi sloužit jako obranný bod proti případným vetřelcům.

První písemné prameny o vesnici se datují do roku 1216. Nejpozději v letech 1488–1562 už ale byla vesnice údajně opuštěná. Archeologická památka je výjimečně dobře zachovalá, takže nálezy lze snadno identifikovat. Uvidíme, co se ještě dozvíme.

Zdroje: redakce, idw-online.de, ancientpages.com

KAM DÁL: Jste geniální a patříte mezi elitu? Odpoví vám tahle optická iluze.