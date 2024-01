Finské korvety nové generace mají slabiny. Rusko je může snadno využít

Finsko coby nový člen NATO rozšiřuje své námořní kapacity navzdory ruskému nesouhlasu. Třída Pohjanmaa má poskytnout víceúčelové korvety nové generace, které by odpovídaly moderním standardům kladeným na tento typ plavidel. To zatím zcela neplatilo. A je otázka, jestli se to vůbec povede.