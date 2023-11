Had zabiják! Podívejte se na krajtu, která si pochutnala na dospělé ženě!

Čtyřiapadesátiletá žena jménem Jahrah se podle CNN Indonesia ztratila 23. října v provincii Jambi na ostrově Sumatra. Další den místní lidé spatřili gigantickou krajtu odpočívající poblíž místa, kde bylo nalezeno ženino oblečení.

Svědci pro BBC News uvedli, že had měl podezřele velký a vyboulený žaludek. Skupina vesničanů si na krajtu počíhala a zabila ji. „Poté, co otevřeli hadovo břicho, objevili uvnitř tělo, které bylo identifikováno jako pohřešovaná žena,“ řekl podle CNN Indonesia v prohlášení šéf místní policie AKP S. Harefa.

Kořist pomalu mačkají, pak ji spolknou

Indonésie je domovem velkého množství krajt, včetně krajt zelených (Morelia viridis), krajt ametystinových (Morelia amethistina), krajt krátkoocasých (Python curtus) a krajt síťovaných (Malayopython reticulatus), nejdelšího druhu hadů na světě. Had, který zabil ženu, nebyl identifikován, vzhledem k její velikosti však šlo pravděpodobně o krajtu síťovanou.

Tento druh plazů může podle Zoo Atlanta v Georgii měřit až 28,5 stop (8,7 metru) na délku a vážit až 320 liber (145 kilogramů). Všechny krajty zabíjejí a konzumují svou kořist tak, že ji pomalu mačkají, dokud nezemře, poté ji polknou. „V podstatě mohou být tak velké, jako je jejich kořist,“ řekla BBC News Mary-Ruth Lowová, bývalá ochranářka a výzkumná pracovnice z Mandai Wildlife Group.

Nešlo o první případ

Už dlouho je známo, že krajty síťované si občas na lidech pochutnají. V roce 2018 se podobný útok, při kterém byla krajtou síťovanou zabita a sežrána indonéská žena, dostal do médií na celém světě. Odborníci však tvrdí, že tyto případy jsou mimořádně vzácné – pouze ti největší hadi jsou dostatečně velcí na to, aby snědli člověka. My navíc nejsme snadnou kořistí. Díky našim širokým ramenům, která mohou uvíznout hadovi v krku, se špatně polykáme.

Podle Vanderbiltova muzea na Long Islandu v New Yorku naštěstí většina plně dospělých krajt síťovaných konzumuje cibetky, ptáky, divoká prasata – a příležitostně si dají opici.

Zdroje: redakce, livescience.com, CNN Indonesia, BBS News

