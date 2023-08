Hříchy naší matky: Vraždila, protože se z dětí staly zombie

Lori Vallow byla příkladnou mormonkou až do chvíle, kdy potkala svého pátého manžela Chada Daybella. Dvojice se tehdy rozhodla, že vyčistí svět od démonů a mrtvých duší. Ve svém snažení byli tak urputní, že v červnu 2020 zmizely dvě americké děti z Chandleru v Arizoně – Tylee Ashlyn Ryan a Joshua Jaxon (J.J.) Vallow.

Kdo byla Lori?

Narodila se 26. června 1973 v Kalifornii. Poprvé se provdala už v 19 letech, manželství ale skončilo krátce nato rozvodem. Když jí bylo 22 let, vzala si Williama Lagioiu, se kterým měla syna Colbyho. Za tři roky se ale rozvedli. V roce 2001 se provdala za Josepha Anthonyho Ryana Jr., který Colbyho adoptoval. Měli spolu dceru Tylee, která se narodila v roce 2002. Rozvedli se už v roce 2005. V roce 2007 se s Ryanem popral Loriin bratr Cox a šel za to do vězení. Tvrdil, že je Ryan k dětem a jeho sestře hrubý. Ryan v roce 2018 zemřel ve svém bytě na infarkt.

Později potkala Charlese Vallowa, který neváhal přijmout mormonskou víru Lori, a tak se zdálo, že vše bude jen dokonalé. Charlesova sestra Kay se s manželem Larrym Woodcockem starali o autistické dítě jejich syna, který péči o něj nezvládal. Šlo o malého J.J. Jenže Kay byla už starší dáma, a tak se Lori po svatbě s Charlesem dohodla, že J.J. adoptují.

Setkání s Chadem Daybellem

Psal se rok 2005, když se Lori začala zajímat o sérii knih Chada Daybela. Tehdy si stěžovala, že jí Charles duchovně nestačí, ačkoliv si na Havaji žili krásně. Připojili se k mormonské komunitě a našli si přátele. O rok později se potkali na akci, kde jí Chad řekl, že byli v minulém životě svoji. Pak spolu začali komunikovat, Chad mluvil o Lori jako o věčné bytosti, Lori jím byla fascinována a toužila Chadovo učení pochopit.

Cestu k sobě nakonec našli a v apokalyptických představách si naprosto notovali. Nebyli v tom však sami, například Loriina neteř Melani Bourdreaux prý sdílí stejné názory. Chad vysvětlil Lori svou teorii, podle které se lidi mění na zombie ve chvíli, kdy jejich zemře duše. Tu pak nahradí temná entita. Chtěli světu pomoct, považovali se za Kult soudného dne. Daybell také věřil, že takové lidi dokáže spolehlivě rozpoznat. A najednou zmizely Loriiny děti.

Děti jsou v bezpečí, říkala

Jejich těla byla nalezena až v červnu 2020 na zahradě domu jejich matky. Podle časopisu People byl J.J. zabalený v igelitu a oblepený izolepou a Tylee byla rozřezána a spálena. Jejich matka Lori byla policií zatčena už téhož roku v únoru, kdy opakovaně odmítala odpovědět na otázku, kde se její děti nacházejí. Stále jen opakovala, že jsou v bezpečí. Pravděpodobně si pod tím však představovala něco zcela jiného než policie.

Lori Vallow byla odsouzena na doživotí. „Tylee a J.J. přinesli do tohoto světa tolik světla,“ řekl jejich starší bratr Colby. Lori odmítá, že by své děti zabila. U soudu řekla, že mluvila s Ježíšem a že její děti a Tammy Daybell (mrtvá manželka Chada, z jejíhož zabití je také obviněn) jsou v nebi šťastné. „Ježíš Kristus ví, že v tomto případě nebyl nikdo zavražděn,“ řekla Vallow.

