Jak vrátit příšerný vánoční dárek? Nenechte se od prodejců napálit, občas lžou

Před vrácením vánočního dárku je třeba ověřit, zda jste ho vy, případně dárce, koupili v kamenné prodejně, nebo na e-shopu. Podmínky se v takovém případě diametrálně liší.

S e-shopem je to lehčí

Pokud spotřebitel nakoupí vánoční dárek na e-shopu, má standardní 14denní lhůtu pro vrácení bez udání důvodu. Tato lhůta je stanovena zákonem a není třeba ji nějak ověřovat či prokazovat. Někteří prodejci v době Vánoc dokonce dávají spotřebitelům lhůtu daleko delší, někdy až dva měsíce. V takovém případě si už prodejce může ale stanovit přísnější podmínky – například vrácení zboží v neporušeném původním obalu apod.

Ale pozor! I v případě zákonné lhůty jsou výjimky, které vrátit nelze. Je tomu tak třeba u zboží podléhajícího rychlé zkáze (typicky květiny, jídlo), zboží, které bylo vyňato z ochranného obalu (kartáček na zuby nebo rtěnka), nebo zboží upraveného podle vašeho přání (gravírování). Vrátit se nedají například ani periodika a časopisy, pro knihy ale tohle omezení neplatí.

Musím vrátit i obal?

Prodejci to na vás mohou často zkoušet, ale zákon o takové povinnosti spotřebitele nemluví. Už kvůli tomu, že spotřebitel je vnímaný jak slabší strana, která má mít snadné podmínky k uplatnění svých práv – zákon mu tak neklade zbytečných překážek. O nutnosti vrátit zboží s původním obalem bychom se mohli bavit například ve chvíli, kdy jde o součást kupní smlouvy – speciální pouzdro, dárkové balení, ozdobná krabička a další.

Pokud jste zboží používali nad rámec běžného seznámení a vyzkoušení (chodili jste v botách týden a pak vám došlo, že nesedí), prodejce je oprávněn vůči vám jako spotřebiteli uplatnit nárok na snížení vrácené částky. Ačkoliv někteří prodejci umožňují i vrácení zdarma, obecně nese tyto náklady spotřebitel.

Kamenné prodejny

Vyrazit pár dní před Štědrým dnem do nákupního centra se vám nemusí vyplatit. A teď není řeč o frontách u pokladen. Neexistuje zákonné právo, které by vám umožňovalo vrátit zboží do kamenné prodejny.

To vychází z jednoduché logiky – máte možnost si tam zboží osahat, vyzkoušet. U e-shopu zákon předpokládá, že může vypadat jinak než na fotografii, a proto s ním nejste spokojeni. Větší řetězce vám obvykle výměnu umožní, není to však jejich povinnost. Pokud si nejste jistí, že pořizujete vhodný dárek, je dobré na to myslet při výběru prodejce.

Mějte také na paměti, že výše uvedené se vztahuje pro nákup spotřebitelem. Pokud nakupuje podnikatel, podmínky jsou jiné. V rámci podnikatelské činnosti máte totiž možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí.

Zdroj: redakce, občanský zákoník, ZOK, dtest.cz

