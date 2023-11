Vánoční dárky na splátky: Dobrý úmysl vás může dovést k dluhovému otroctví

Vánoční svátky jsou ráj obchodníků. Není divu, že někteří dokonce nabízí splátky bez navýšení, odloženou platbu, výhodný úrok nebo vám ke splátkám "dají" ještě pár tisíc na kreditní kartu. Kdybyste přeci potřebovali ještě něco! Pravdou je, že se dobře bere, ale hůř vrací. A to už někteří poznali na vlastní kůži.

Zlaté pravidlo finanční gramotnosti

Podle průzkumu České bankovní asociace utratí průměrný Čech za vánoční dárky, výzdobu a jídlo 12 700 Kč. Už před dvěma lety ale panující nejistota ovlivnila vůli lidí si na Vánoce půjčovat, a tak to udělalo „jen“ 10 % lidí. Loni to bylo ještě o něco méně. Půjčku si sjednalo 3 % Čechů, obvykle do 10 tisíc. I tak je to stále alarmující číslo, neboť existuje poměrně vysoké riziko, že vás vánoční půjčka dostane o finančních potíží. Více než 20 % těch, kteří si v minulosti půjčili na vánoční dárky, uvedlo, že museli žádat o odklad splátek, protože nemají finance na pravidelné platby. Dalších 14 % z nich muselo žádat rodinu o peníze.

Mladší se obávají méně - za dobrý nápad to považuje 6 % Čechů od 18 do 34 let. Vysokoškolsky vzdělaní lidé takový způsob financování vánočního potěšení odmítají v 98 %. Mezi poskytovateli půjček vedou banky s 58 %, dále pak 27 % tvoří nebankovní společnosti, 23 % příbuzní. Dále se objevují leasingové společnosti, P2P platformy, známí či jiné soukromé osoby. Podle ČBA však loni lidé ze svých nároků neslevili. V průměru utratili za Vánoce 13 000 Kč - jakkoliv se mluví o krizi. Z toho 7 513 Kč bylo v průměru za vánoční dárky. Obecně se Češi půjček na vánoční dárky bojí.Vysokoškolsky vzdělaní lidé takový způsob financování vánočního potěšení odmítají v 98 %.Dále se objevují leasingové společnosti, P2P platformy, známí či jiné soukromé osoby.

Někteří odborníci rozlišují mezi hodnotným vánočním dárkem na splátky - když například manželce koupíte novou pračku, protože ta stará už dosluhuje a víte, že máte na další roky vystaráno. Zlaté pravidlo finanční gramotnosti totiž praví, že doba splácení by neměla přesáhnout dobu životnosti dané věci. Krátkodobé potěšení v podobě exotických dovolených, herních konzolí, nového modelu telefonu nebo super výkonného počítače pro vaše dítě milující hry nemusí být tím správným rozhodnutím.

Dluhové otroctví

Otroctví bylo ještě ve starověku legální. A ačkoliv dnes už si sotva budeme zotročovat válčné zajatce, objevuje se ve 20. století pojem zcela nový - otroctví dluhové. Tehdy zaměstnavatelé účtovali zaměstancům za jídlo a ubytování tolik, že tito vykořisťovaní lidé nikd nemohli dostát svým závazkům.

Ve 21. století se tento pojem používá pro život na splátky - z lidí se stávají novodobí otroci, kteří pracují s cílem poslat potřebnou splátku, na konci měsíce nemají na jídlo či další potřeby, a tak si znovu půjčují, aby další měsíc poslali o splátku navíc. Do takového kolotoče se často dostanou ti, kteří se zadlužují půjčkami na svůj každodenní život a svým příjmem nikdy nedokážou částky splatit. Sužuje je strach, deprese. Bojí se, že přijdou o práci. A tak vstávají, aby vydělali na požitky, kterých se jim dostalo už v minulosti. Až budete přemýšlet nad tím, co pořídit milovaným příbuzným pod stromeček, zamyslete se, co si vlastně můžete dovolit.

