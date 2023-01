Jaké problémy přinášejí nejvyššímu muži světa jeho rozměry? Rekordmanu Sultamu Kösenovi je malý celý svět

Možná byste si někdy přáli být alespoň o pár centimetrů vyšší. Třeba v kině nebo v divadle, když si před vás sedne opravdu vysoký člověk a peníze, utracené za vstupné, se rázem jeví jako docela ztracená investice. Jistě, bylo by to dobré, ale všeho s mírou. O tom, jaké to je být skutečně nad všemi ostatními, ví nejvíc nejvyšší farmář (a nejen farmář) světa, Sultan Kösen. Muž, který dorostl do výšky neuvěřitelných 251 centimetrů…

Život ohrožující choroba

Kdo by se domníval, že takové míry muži, který se narodil v roce 1982 v tureckém Mardinu, přinášejí jen samé výhody a radosti, nemohl by být dál od pravdy. Do takové výšky totiž Sultan dorostl jen vinou poruch růstu, tedy gigantismu a akromegalie, způsobených nádorem na hypofýze. I přesto, že mu jeho nezvyklá podoba přináší mnohé zdravotní problémy a neobejde se například bez berle, podle všeho si stále zachovává smysl pro humor a nadhled nejen ze svých více než dvou a půl metru, ale i nadhled v myšlení.

Operace a ozařování...

Sultan byl vyšší než ostatní děti už od malička, ale to, že jde o nemoc, si trpce uvědomil už v devíti letech, kdy musel podstoupit první z postupně tří operací, které měly odstranit nádor na hypofýze a zastavit jeho nezvykle divoký růst. Vše se ale podařilo dokončit až v roce 2011, tedy v jeho devatenácti letech, kdy na virginské univerzitě podstoupil léčbu formou radioterapie. Ani tak ale lékaři tehdy nevyloučili, že by se jeho tělo mohlo ještě protahovat. Sultanovi ale už i tak jeho výška rozhodně stačí. Tak velké tělo s sebou přináší i mnohé další zdravotní problémy, složitá je koordinace i pohyb.

Co je to akromegalie? Jde o hormonální poruchu, způsobenou často nádorem na hypofýze. Tělo produkuje nadměrné množství růstového hormonu, a to i v dospělosti. Takto postižení lidé mají neobvykle zvětšené koncové části těla, jako jsou prsty, nos a podobně. Sultanu Kösenovi ale vyrostlo celkem rovnoměrně celé tělo…

Na nákup do běžného obchodu? Ani náhodou!

Žít v tak ohromném těle není pro tureckého mladíka nic jednoduchého. Nemůže si samozřejmě dojít do obchodu koupit oblečení, boty na nohy s chodidly dlouhými kolem 35 centimetrů jsou jen z říše snů, jen těžko se mu podaří doslova se naskládat do osobního automobilu...

Malé je mu ostatně všechno, co my, běžně velcí lidé, používáme - třeba i docela obyčejná klávesnice počítače...

Přesto ale nevzdává optimistický pohled na svět. Jak prozradil v jednom z rozhovorů, které médiím poskytuje, díky své odlišnosti a jako člověk, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, je zván na akce v mnoha státech světa. I díky tomu se také odhodlal naučit se anglicky, což by jinak pro něj patrně nepřipadalo v úvahu. S nadsázkou také komentuje fakt, že mu nedělá doma problém pomáhat třeba s věšením záclon nebo výměnou žárovek a jeho rodina má také možná ten nejčistší strop na světě…

Klid vesnice je pro něj základ

Sultan žije se svojí rodinou na vesnici, kde jeho rodiče odjakživa farmaří. Pro samotného Sultana, který vinou své nemoci nemůže tak snadno vykonávat běžné činnosti a rodině tak s prací pomáhá jen podle svých možností, je život mimo městský ruch přece jen příjemnější. Davy lidí, kteří se s ním chtějí fotografovat, zeptat se ho na jeho život nebo se jej zkrátka jen tak dotknout, jsou nekonečné. Jak prozradil, lidé za ním přijíždějí dokonce i k němu na vesnici a mnohdy ho budí i v noci. Jaký rozruch by pak denně způsoboval ve městě?

A co dnes čtyřicátník Sultan Kösen dělá? Díky digitálnímu světu je v kontaktu se svými fanoušky prostřednictvím sociálních sítích, natáčí videa, která s nimi sdílí, cestuje po světě a doufá, že jeho 251 centimetrů je skutečně definitivní výškou.

Zdroj: en.wikipedia, 5voices, youtube

KAM DÁL: Kočky prospívají zdraví: Pomáhají nám zbavit se stresu a snižovat vysoký krevní tlak.