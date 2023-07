Jílovské zlato se stále nenašlo, šanci má každý. Stačí vědět, kde hledat

Ve 14. století se Čechy staly jedním z největších producentů zlata v celé Evropě. Zvlášť bohatá oblast kolem Jílového tak velmi brzy získala privilegia královského města. Už staří Keltové věděli, že zdejší půda je na vzácný kov velmi štědrá. Těžba přestala v roce 1968, což se stalo po téměř 2 000 letech. Zlato v zemi však stále čeká.

Rýžování v potoce

Nedaleko Jílového u Prahy naleznete potok – ne náhodou pojmenovaný Zlatý. Dodnes jsou zde evidentní pozůstatky těžby zlata. Velké množství hald kolem potoka nechává vzpomenout na středověké rýžování. Stále se najdou nadšenci, kteří zkoušejí svoje štěstí, protože i dnes je možné v horninách narazit na zlato.

Odborníci se shodují, že stejně jako potok může překvapit nějakým zlatým pokladem, tak i podzemí schovává ještě mnoho vzácného kovu. Proč tedy těžba nepokračuje, když zlatonosný revír Jílové u Prahy má stále, co nabídnout?

Nejvýznamnější revír

V Čechách nenajdete místo, které by ve výnosnosti zlata mohlo revíru Jílové u Prahy konkurovat. Hornická obec zde fungovala už od 13. století. Jako jediná země na sever od Alp jsme měli zlatou měnu. Ve 14. století to byly florény Jana Lucemburského. Veškerý vzácný materiál pocházel právě z tohoto revíru. Místní zlato se nejvíce proslavilo na jedné z nejvzácnějších památek našeho národa, když z něj Karel IV. nechal vytvořit Svatováclavskou korunu.

Stovky štol, které zde bohatě sloužily a patřily k těm úplně nejhlubším na našem území, však postihl krutý osud husitských válek. Jílovské doly byly většinou vypáleny a zpustošeny natolik, že původní stopy a zápisy o propracovaném systému chodeb jsou ztraceny. Tři století trvala jejich obnova, ale definitivně se uzavřely v roce 1968.

Tipy na výlety

Přestože místní půda je stále plná vzácného kovu, jeho těžba by nebyla vůbec ekonomická. Proto podzemí zůstává nedotknuto a dnes jsou k vidění jen tři přístupné štoly. Štola sv. Josefa, štola sv. Antonína Paduánského a štola Halíře. Všechny jsou veřejnosti otevřeny. O prázdninách každý víkend od 10 do 17 hodin, ve všední dny (kromě pondělí) pak od 12 do 17 hodin.

Bohatou historii místního kraje si můžete připomenout v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, nebo se můžete sami vydat na naučnou stezku „Jílovské zlaté doly“. Třeba v potoku narazíte na blyštivý kamínek zlata. Zdejší půda ho skrývá překvapivě mnoho.

Zdroje: redakce, jilovskezlatedoly.cz, muzeumjilove.cz, kudyznudy.cz, blesk.cz

KAM DÁL: Ukradli českoslovenští legionáři carský poklad? Někteří vojáci záhadně zbohatli.