Kadeřník nabídl své služby bezdomovci: Výsledek byl neuvěřitelný

Muž bez domova jménem Mario se shledal se svým kamarádem z dětství v kadeřnictví. Jeho kamarád Joshua Santiago totiž nabízí své služby zdarma lidem bez domova a to samé nabídl i Mariovi.

Mario se stal bezdomovcem kvůli závislosti na drogách a údajně na ulici zažil celou řadu nepředstavitelně těžkých momentů.

„Mario je můj kamarád z dětství. Bez domova už je nějakou dobu. Na vině byly drogy. Nikdy nevíte, čím lidé prochází,“ napsal kadeřník pod příspěvek.

Nyní se ale zdá, že chce Mario obrátit svůj život k lepšímu, a tak přijal nabídku pomoci od svého starého přítele, aby získal zpátky ztracené sebevědomí. A to se mu také podařilo.

Na videu je vidět, že Mario vypadal před proměnou jako úplně jiný člověk. Dokonce mu proměna ubrala minimálně 10 let.

„Vypadá skvěle! Dej nám vědět, jak to s ním pokračuje,“ napsal fanoušek.

„Je to krásný muž, potřebuje druhou šanci,“ objevilo se v komentářích.

„Zůstaň čistej, já jsem to vydržel už šest let, máš na to Mario,“ podpořil muže jeden sledující, který měl v minulosti také problémy s užíváním omamných látek.

„Mario, fandíme ti,“ povzbudila muže pod příspěvkem sledující.

Zdroj: Daily Star

