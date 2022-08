Komár vás najde kdekoliv, aby si pochutnal na vaší krvi, má nejlepší detektor v živočišné říši

Vědce velmi dlouho zajímá, co komáry naviguje za jejich kořistí, kterou jsme my. Reagují na oxid uhličitý z lidského dechu, velmi dobře cítí lidský pot, vnímají lidské teplo. Jsme pro ně potrava číslo jedna. Je jedno, jaké je počasí, jestli je tma nebo světlo, komáří detektory jsou mimořádně citlivé a člověka vycítí na ohromující vzdálenost.

Trápení komárů nikam nevede, vždy si poradí

Vědci komáry studují dlouhodobě a provedli sérii pokusů. Například jim z DNA odstranili proteiny, které byly zodpovědné za vnímání lidského pachu. Nepomohlo to, komáři i tak člověka vždy vycítili. Pak se zaměřili na receptory, které mají komáři v tykadlech. Jedno tykadlo komárům ustřihli, ale ani to k ničemu nevedlo, komár stále vnímal lidský pach pomocí dalších receptorů. Jak přesně to dělají, se stále s jistotou neví a neodhalila to ani nová studie vědců z Bostonu.

Jsou na nás specializovaní

„Zjistili jsme, že existuje skutečný rozdíl ve způsobu, jakým komáři kódují pachy, s nimiž se setkávají, ve srovnání s tím, co jsme se naučili u jiných živočichů,“ uvedla bioložka Meg Younger. Komáři mají zřejmě celou řadu různých způsobů, jak vnímají lidský pach. Jsou k tomu hnáni evolucí a po tisíce let dělají stále jednu a tu samou věc – hledají lidi a bodají do nich. „Komár tropický je specializovaný na kousání lidí a předpokládá se, že se k tomu vyvinul proto, že lidé jsou stále v blízkosti sladké vody a komáři do ní kladou vajíčka. Jsme v podstatě ideální potravou, takže pud najít člověka je nesmírně silný,“ dodala Younger.

Pro vědce je tak největší výzvou vyrobit repelent odpuzující komáry. Zatím totiž výsledky většiny z nich nejsou úplně přesvědčivé. Některé fungují lépe, jiné hůře, ale žádné nedokáží komáry úplně odpudit. Chybou zřejmě je, že se mnohé repelenty snaží lidský pach spíše skrýt nebo přebít. Cesta podle Youngové je jedině v tom, že by vzniknul repelent zaměřený na komáří receptory. Komára by tak mohly doslova oslepit.

