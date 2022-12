Lék od Pfizeru zabíjel v Nigérii, dvě stě dětí zahynulo. Na vyšetřovatele nasadili soukromé detektivy

Smrt dětí, korupce i soudní spor. V onom roce společnost prováděla klinické testy Trovanu na dětech, jejichž rodiče k tomu měli dát písemný souhlas. Trovan byl experimentální lék, který byl podán skupině dětí, zatímco druhá skupina dostala do té doby běžně používaný ceftriaxon (prodávaný pod značkou Rocephin). Po požití léků zemřelo dohromady 11 dětí. Pěti z nich byl podán Trovan, šesti ceftriaxon. To byl ale jenom začátek, další úmrtí následovala. Mnoho dalších dětí mělo doživotní následky, včetně poškození mozku nebo slepoty. Mrtvých bylo celkem na dvě stě dětí. To samozřejmě vyvolalo velkou pozornost a vláda Nigérie podala na Pfizer žalobu.

Souhlas byl prý udělen ústně

Byl to vleklý soudní spor, ve kterém se Pfizer bránil všemi dostupnými prostředky, což kauzu prodražovalo a hlavně zdržovalo. Společnost se bránila tvrzením, že děti nezabil lék, ale meningitida. Při vyšetřování ale současně vyšlo najevo, že Pfizer neměl žádné vyplněné formuláře s údajnými souhlasy rodičů k očkování dětí. Ty měly být získávány pouze ústně.

Po dlouhém soudním sporu nakonec byla společnost odsouzena k zaplacení odškodného, které v roce 2009 bylo stanoveno na 75 milionů dolarů. Tyto peníze se ale nedostaly k rodinám zesnulých děti. Rodiny pěti dětí dostaly každá 175 tisíc dolarů, zbytek putoval do nově zřízeného fondu na léčbu meningitidy.

Do akce jdou soukromí detektivové

Jenže to nebylo všechno. Na serveru WikiLeaks se o rok později objevily dokumenty, které ukazovaly, že Pfizer si v průběhu procesu najal soukromé detektivy, aby našli kompromitující materiály na nigerijského státního návladního Michaela Aondoakaaua. Jaký byl smysl těchto aktivit, není těžké si domyslet. Návladní měl být zobrazen jako zkorumpovaná osoba, mohl být vydírán nebo z případu odstaven.

Byly také nezvratně zdokumentovány schůzky mezi nigerijským ředitelem Pfizeru Enriccem Ligerim a americkými diplomaty, kde byl celý postup proti návladnímu domluven. Pfizer je americká společnost a američtí diplomaté měli samozřejmě zájem, aby Pfizer vyvázl z celé věci bez úhony. Pfizer všechna tato tvrzení vytrvale odmítal. Kolem testování léku v Nigérii existovala celá řada dalších podezřelých aktivit, jako bylo zasílání antedatovaných dokumentů a potvrzení. Snaha celý skandál ututlat stála společnost stovky milionů dolarů, ale z části byla úspěšná.

Pfizer v tom umí chodit

Ostatně Pfizer v takových situacích uměl chodit, v jeho historii je celá řada dalších skandálů, čelil stovkám žalob a byl nucen vyplatit velké peníze na různých mimosoudních vyrovnáních. Má pro tyto situace armády právníků a přesně dané postupy, aby se minimalizovaly jakékoliv škody, které by společnosti mohly vzniknout. Nigerijský případ je dodnes jednoznačně největším skandálem, který ukázal na nekalé praktiky tohoto farmaceutického obra.

Zdroj: allthatsinteresting.com

