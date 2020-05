Lepší než draci ve Hře o trůny: Spinosaurus měl místo ocasu velikou ploutev

Co vše se asi vědcům ještě podaří objevit?

Skutečnost často dokáže překonat fantazii. Dokonce i Drogona, Viseriona a Rhaegala, draky ze Hry o trůny. Spinosaurus mohl svou kořist pronásledovat dlouho, rychle i proti proudu. A to proto, že největší známý masožravý dinosaurus, kterého vědci označili za zpola vodní stvoření, neměl obyčejný ocas jako suchozemští dinosauři, ale jednu obrovskou a silnou ploutev.

Trochu plaz, trochu obojživelník

Tento "drak" žil v období křídy, před 100 až 66 miliony let, kdy ještě nebyly zcela odděleny kontinenty Evropy a Afriky a země byla plná obrovských zvířat. Tak trochu plaz, tak trochu obojživelník.

Měl prodlouženou, úzkou hlavu podobající se hlavě novodobého krokodýla, "nos" dlouhý jeden metr a nosní dírky umístěné vzadu, jakoby přizpůsobené vodě, velmi citlivý trojklaný nerv (jakoby sonar připomínající ten, který umožňuje vorvaňům zjistit ve vodě na dálku kořist) a obrovské kuželovité zuby s jakýmsi smrtícím mechanismem, skutečnou pastí, z níž ani kluzká kořist typu ryby nemohla uniknout. Kromě toho měl hřbet jako chameleon a nohy jako masožravec.

Největší ocas ze všech nálezů

Nález prvních kostí z roku 2008, které objevil jeden beduín, vyvolal v roce 2014 po zveřejnění článku v časopise Science rozruch. V letech 2015 až 2019 probíhaly vykopávky v oblasti Kem Kem v jihovýchodním Maroku, při nichž byly nalezeny i pozůstatky ocasních kostí. Zrekonstruovaný spinosaurus je unikátním evolučním jevem, který nemá v živočišné říši obdoby.

„V historii dinosaurů nebyl nikdy nalezen podobný živočich s takovým ocasem,“ uvedli vědci. Objev ocasní ploutve u velkého suchozemského dinosaura, který chodil po dvou nohách, je prvním důkazem toho, že v určitém období své historie pronikli dinosauři do vodního prostředí, konstatoval šéf italského týmu paleontologů Cristiano Dal Sasso.

Před 100 miliony let byla Sahara kvetoucí zemí s řekami velkými jako Nil, které ústily do Středozemního moře. V těchto vodách lovil spinosaurus svou kořist, ryby velké jako automobil. „Nikdo nečekal, že by ocas mohl mít takovou podobu. Nyní je třeba přepsat knihy o dinosaurech. Je konec s falešnou jistotou, že všichni dinosauři, kteří neměli ploutve, byli nuceni obývat pouze pevnou zem,“ říká Dal Sasso.

Digitální rekonstrukce

Nalezené kosti umožnily vytvořit strukturu dlouhou téměř pět metrů. Na ocase byly mohutné svaly, které spolu s flexibilními klouby umožňovaly dinosaurovi hýbat ocasem do stran s velkou silou, jak to činí někteří obojživelníci a plazi, kteří žijí ve vodě.

Další výzkum odhalil, jak se "drak" hýbal na suché zemi. Digitální rekonstrukce umožnila vypočítat váhu dinosaura, která překračovala tři a půl tuny. Byl dlouhý deset metrů a je pravděpodobné, že s takovou hmotností obtížně chodil po dvou nohou. Proto se soudí, že se spíše pohyboval v řekách. Výzkum sponzorovala Národní geografická společnost, několik univerzit a milánské Muzeum přírodní historie.

V milánském muzeu jsou uloženy nejúplnější pozůstatky dlouhé lebky dospělého spinosaura. Díky tomu je možné porozumět funkci jakéhosi sonaru, který mu pomáhal hledat ve vodě kořist. Spinosaurus byl nejdelší dinosaurus, jeden z největších uzpůsobený životu ve vodě. Soudí se, že byl zřejmě větší než tyrannosaurus.

KAM DÁL: Štěpánce před dvaceti lety zjistili, že má nevyléčitelnou nemoc. Bojuje, dokonce porodila zdravého syna.