Místo, kde by chtěl žít každý mladý. Strossmayerovo náměstí tepe ve dne i v noci

Centrum Prahy už dávno není jedinou čtvrtí, která láká turisty a mladé lidi k plnohodnotnému životu. Noční bary, kavárny, zajímavé gastronomické experimenty, bistra, módní obchody, malé galerie a každodenní pouliční tempo, které se o víkendech přestěhuje do přilehlých parků. V Praze bychom hledali jen těžko čtvrť s tak populární pověstí. Vše zajímavé začíná a končí na náměstí, které připomíná populární socialistický seriál Nemocnice na kraji města.

Centrum Prahy už dávno není jedinou čtvrtí, která láká turisty a mladé lidi k plnohodnotnému životu. Noční bary, kavárny, zajímavé gastronomické experimenty, bistra, módní obchody, malé galerie a každodenní pouliční tempo, které se o víkendech přestěhuje do přilehlých parků. V Praze bychom hledali jen těžko čtvrť s tak populární pověstí. Vše zajímavé začíná a končí na náměstí, které připomíná populární socialistický seriál Nemocnice na kraji města.

Náměstí je urbanistický prvek, kolem kterého se rozrůstá vše důležité. Na pražské Letné tomu není jinak. Kostel sv. Antonína se tyčí jako dominanta čtvrti, která se za posledních několik let stala oblíbeným hnízdem mladých, kteří nemají hluboko do kapsy. Hledat správné označení této subkultury je spíše na sociologický průzkum, ale mnozí se shodnou na termínu hipster.

V Praze totiž asi nenajdeme čtvrť, ke které by tato specifická skupina lidské společenství patřila tolik jako k Letné. Co je na Letné tak specifického a má Strossmayerovo náměstí něco společného s doktorem z Nemocnice na kraji města?

Pekárna a kostel

Karanténa, nekaranténa, pekárna u Antonína vytváří fronty někdy až na náměstí. Místní rodinky s dětmi zde nakupují zákusky, pečivo a zmrzlinu a mezitím musejí odrážet pravidelné nálety místních bezdomovců, kteří se zde zabydleli, protože i pro ně se jedná o velmi lukrativní lokalitu.

Byla by však chyba se na Letné spokojit s obědem v Domažlické baště. Tato čtvrť totiž nabízí mnohem více možností. Nejdříve je však dobré připomenout, kde vzniklo jméno tohoto velmi vytíženého náměstí, kde se křižují tramvaje ze čtyř směrů.

Oficiálně náměstí vzniklo na počátku 20. století a neoficiálně si vysloužilo jméno Před kostelem. V roce 1908 dostalo název Bubenské náměstí. Současný název však nemá nic společného s postavou doktora Strossmayera z Nemocnice na kraji města. Název Strossmayerovo náměstí vzniklo v roce 1925 na počest chorvatského biskupa, obrozence a podporovatele vztahů s Čechy Josipa Juraje Strossmayera. Mezi lety 1961 až 1968 se po smrti komunistického ideologa a ministra Václava Kopeckého přejmenovalo na náměstí Václava Kopeckého.

Mezi dvěma parky

Letná má opravdu co nabídnout. Kromě městského života, který nemusí být pro každého, se zde nabízí i několik prvků přírody, kde máte centrum Prahy na dosah ruky. Letenské sady jsou celoročně velmi populárním cílem procházek a volnočasových aktivit. Od pikniku po sportování. Meze se nekladou.

Rozsáhlý park je tak často plný a to se nemusí konat ani masová demonstrace. Z Letné je to také coby kamenem dohodil na Výstaviště, které přirozeně pokračuje do nádherné Královské obory Stromovka. Jeden z nejhezčích parků Prahy je rok od roku krásnější a během slunečních dnů je zde v podstatě celá Praha. Všechny vymoženosti města však naleznete jen pár kroků od oblíbeného stínu stromu. Téměř na každém rohu zde můžete okusit nějaký gastronomický zážitek, ale klidně se můžete schovat i na levné pivo, kde si nikdo na nic nehraje. Kávoví fanoušci si zde také přijdou na své.

Neodmyslitelně je s Letnou spojené také kultura. Kromě oblíbeného bia Oko zde sídlí Národní galerie ve Veletržním paláci. Za zmínku však také stojí malé galerie či moderní knihkupectví, dílny, obchody s oblečením po vzoru hipsterského ráje v Berlíně.

Všechny zmíněné výhody živého města však také něco stojí. Pokud jste nezdědili nějaké miliony a váš plat není více jak nadprůměrný, jen těžko se zde zabydlíte s klidným svědomím. Letná už není pro všechny, ale jak vidno v dnešní bytové krizi, mladí jsou schopni složit hlavu ve spolubydlení a to je dobře. Bez nich by totiž Letná nebyla to pravé.

KAM DÁL: Nejzáhadnější případ polistopadové kriminalistiky. Zmizení mladé dívky je stále bez odpovědí