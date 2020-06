Nejzáhadnější případ polistopadové kriminalistiky. Zmizení mladé dívky je stále bez odpovědí

Stačila jedna cesta na kole do vedlejší vesnice a tehdy čtrnáctiletá Ivana Košková zmizela téměř beze stopy. Jeden z nejvýznamnějších nevyřešených případů pohřešované osoby se po letech znovu vrátil na veřejnost. Dokumentarista Petr Hátle vytvořil několikadílný podcast, který se k tomuto záhadnému zmizení vrací v podrobné rekonstrukci. Na co nového se přišlo?

Psal se rok 1997, kdy se v neděli 13. července vydala čtrnáctiletá Ivana Košková na kole z domova v Příšovicích do nedalekého Svijanského Újezdu. Rodičům oznámila, že jede navštívit tetu. Na sobě měla hráškově bílé tričko s barevným proužkem a bílé sandály.

Na zádech vezla pletený batoh s vínovými tepláky a kotníčkovými hnědými botami. Kolo bylo pánské bleděmodré značky Favorit. Domov opustila kolem 17. hodiny v podvečer. Stručný popis se zaměřuje na chvíli, kdy byla spatřena naposledy. Od té chvíle se Ivana Košková stala pohřešovanou.

Tento záhadný případ se po 23 letech ocitl znovu na veřejnosti, a to díky velmi povedenému dokumentárnímu podcastu v režii Petra Hátleho. S jakými teoriemi pracovala policie a k čemu dospěl při rekonstrukci celého případu český dokumentarista?

Zmizení za bílého dne

Na webových stránkách, kde si můžete poslechnout celý projekt Petra Hátleho s názvem Pohřešovaná, si autoři pokládají otázku. Jak je možné, že někdo zmizí beze stopy za bílého dne? Kromě cesty po stopách jedné z největších záhad polistopadové kriminalistiky se dokumentarista zabývá také tím, jak případ Ivany Koškové ovlivnil lidi v jejím bezprostředním okolí.

Uslyšíte tak autentické výpovědi jejího tatínka, tetičky, regionální novinářky, která se případem zabývala, ale třeba také pohled jejích tehdejších spolužáků. Na prostoru osmi epizod tak kromě zcela neznámých faktů dostanete komplexní obrázek a psychologický rozbor jedné dívky, jedné vesnice, průmyslové obce a hlavně celého případu.

Zmizení Ivany Koškové je totiž tragické i v kontextu toho, že policie původně nepracovala s žádnou hypotézou. Neexistoval totiž žádný důkaz, který by je mohl navést na správnou stopu. Ve zmiňovaném podcastu Pohřešovaná však zazní pět verzí, co se s mladou dívkou mohlo stát… Jaké to jsou?

Pět verzí...

Z případu vyplývají i okolnosti, které celý případ policii zásadně ztížily vyšetřování. Velké povodně v roce 1997 vrcholily týden po zmizení Ivany Koškové, což akceschopnost výrazně snížilo. Jak také vyplývá z podcastu Pohřešovaná, tak první reakce regionální policie nebyla zrovna profesionální. Celý případ byl zpočátku zásadně podceněn a policií zlehčován. Pravděpodobně proto uteklo v případu hned několik počátečních stop, které měly potenciál pomoci odhalit, kam Ivana Košková zmizela.

Policie přes masivní pátrací akci nenašla nic. V projektu Petra Hátleho vyplouvají na povrch malé drobné detaily, z kterých si někdy místní velmi zoufale skládají potenciální příběh toho, jak hledaná čtrnáctiletá dívka zmizela.

Dnes existuje pět základních hypotéz, u kterých přitom ani jedná nemá velkou podporu v důkazech. Verze číslo 1. pracuje s tím, že se jednalo o autonehodu. Dívku mohl někdo srazit a zbavit se následně těla, věcí a kola. Kriminalisté ovšem žádnou stopu potvrzující tento scénář nenašli.

Druhá verze se jmenuje kolotočáři. Vzhledem k tomu, že se v době zmizení Ivany odehrávaly pivní Svijanské slavnosti, bylo zde přítomno velké množství recidivistů, kteří byli podezřelí z toho, že mohli mít v případu prsty. Třetí verze nese označení Patrik. Ta pracuje se spekulací, že Ivana Košková mohla mít vztah se starším chlapcem Patrikem.

Čtvrtá a velmi exponovaná verze pracuje s domněnkou, že byla Ivana unesena za účelem prostituce. Ta se opírala také o výpovědi prostitutek, které tvrdily, že Ivanu viděly. Policie však tuto stopu označila za nevěrohodnou. Poslední verze pracovala se scénářem, že byla Ivana Košková zabita.

Ať už je pravda jakákoliv, faktem zůstává, že Ivana Košková nebyla nikdy nalezena. Pokud se tak chcete vydat po stopě záhadného případu z Libereckého kraje, podcast Pohřešovaná komplexně a v napínavé formě prohledává všechny možné názory, teorie a fakta, a to dokonce s přesahem do psychologie zpovídaných postav, sociálního začlenění jedné dívky a života na malé vesnici. Poslech osmi epizod tak lze jen doporučit.

