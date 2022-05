Muž našel na starém hřbitově dřevěnou truhlu. Natočil, co ukrývala

Hřbitov, na kterém byla tajemná truhla nalezena, je starý více než 140 let a nachází se v americkém Los Angeles. Mladík, který šel na hřbitov jen nasbíat spadané větve, svým nálezem šokoval sociální sítě.

Někteří lidé by při nálezu podivné truhly na hřbitově s jejím otevřením jistě váhali, to ale nebyl případ tohoto mladíka. Zvědavost ho zcela pohltila a zdá se, že se nemohl dočkat, až se dozví, co dřevěný box ukrývá. Dokonce se mu podařilo i vše detailně zdokumentovat.

Video nejdříve přiblížil na chatrně vyhlížející truhličku ovázanou provázkem. Zdálo se, že v zemi musí být již velmi dlouhou dobu. Bez provázku, který ji držel pohromadě, by se totiž nejspíše už dávno rozpadla.

„Hned to jdu otevřít,“ prohlásil rozhodně ve videu, když truhličku pomalu vytahoval ze země.

„Něco tam vidím, ale vypadá to dost odporně,“ okomentoval vnitřek dřevěné krabičky.

Poté rozvázal provázek, který dřevěný box držel pohromadě, a odhalil tak, co skrýval. Řadu sledujících tento nečekaný objev naprosto šokoval. Uvnitř totiž byla maličká mumie. Jeho fanoušci se v prostoru pro komentáře shodli na tom, že dřevěnou truhličku raději ani neměl otevírat, protože mu to může přinést smůlu.

Mladík naštěstí před koncem videa vrátil malou mumii na její původní místo.

„Ty jsi tu krabici vážně otevřel? Tak to hodně štěstí,“ napsal jeden ze sledujících.

„Právě jsi otevřel něco, co určitě patří do černé magie,“ děsil mladíka komentující.

V prostoru pro komentáře se poté strhla diskuze na téma, o co přesně se asi jednalo. Většina uživatelů sociální sítě, která se v diskuzi vyjádřila, sázela na to, že jde o panenku nebo domácího mazlíčka. Někteří ale navrhli, že se může jednat i o ostatky malého dítěte.

