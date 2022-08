Největší poklad pardubického zámku se objeví jen jednou za dlouhý čas. Ta zvláštní doba právě přichází

Největší cennost, které si na pardubickém zámku také náležitě považují, je po většinu doby skryta před zraky návštěvníků i před nepříznivými vlivy prostředí ve stabilních podmínkách zámeckého sklepa. O co se vlastně jedná? Nejde o žádné zlato, mince nebo klenoty, ale o “obyčejnou” dřevěnou truhlici, v minulosti snad někdy plnou cenností Pernštejnů. Pokud by ji ale její bývalí majitelé chtěli až po okraj naplnit, nemohli by to být žádní chuďasové. Truhla totiž měří na délku neuvěřitelné tři a půl metru a je jeden metr široká. Podle propočtů by se tak do ní vešly stovky kilogramů zlata nebo stříbra. Poklady, které si do ní kdysi ukládali, byly v bezpečí díky pěti složitým a dokonale technicky provedeným kovaným zámkům.

Mnoho otázek, málo odpovědí

Truhla je uložena v prostorách pod kaplí Tří králů, která ji měla chránit ještě bedlivěji než nedobytné kování. Ani přístup k místu, kde si velmi mocní a bohatí Pernštejnové ukrývali pravděpodobně to, co dělalo jejich rod tak významným, tedy hlavně důležité listiny nebo výhodné smlouvy, není vůbec jednoduchý. Vede sem poměrně úzké točité schodiště, které vyvolává další otázky.

Prohlídku sklepení s truhlou je nutné si předem zamluvit - a rozhodně není čas otálet. Zájemci se mohou obrátit na správu zámku mailem nebo telefonem (rezervace@vcm.cz, 773 819 028)

Jak se dostala do sklepa?

Už jen vzhledem k délce jednotlivých jejích částí a dřevěných hranolů, z nichž je sestavena, se zdá nepravděpodobné, že by bylo dřevo donášeno po tomto schodišti do sklepení, kde by řemeslníci truhlu na místě sestavili. O jejím “nastěhování” v hotové podobě touto cestou pak nemůže být řeč už vůbec. Nejpravděpodobněji sem tedy byla dopravena speciálním otvorem, který byl následně zazděn.

Jedinečná příležitost nepočká

Pokud byste se chtěli na tento zdánlivě docela obyčejný, ale velmi vzácný poklad podívat na vlastní oči, moc příležitostí se nenaskýtá. Dobrou zprávou je, že jedna výjimečná chvíle se ale právě blíží, sklepení, v němž je truhla skryta před světem už více než pět století, se na jedinou hodinu otevře už 14. srpna. Proč tak krátce? „Pozoruhodná obří dubová pokladnice, kterou ukrývá podzemí Zámku Pardubice, se do současnosti zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla místnost vzhledem ke svým rozměrům opustit,“ uvádí její správci na webu Zámku Pardubice. Právě stále stejné podmínky jsou důležité pro její zachování i pro příští generace. Větrat se tady tedy rozhodně nesmí. Alespoň ne často. A tak se několikeré těžké železné dveře otvírají jen několikrát do roka.

Ani v době, kdy je truhlice přístupná veřejnosti, sem nemohou návštěvníci chodit, jak se jim zlíbí. Prohlídku je nutné si předem zarezervovat postupem, který popisuje web zámku. Komentovaná prohlídka začíná právě 14. srpna ve 13. hodin. Není tedy na co čekat…

Zdroj: Zámek Pardubice, wikipedie, rozhlas Pardubice

