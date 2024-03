Nezvyklé ticho v přírodě varuje třeba před zemětřesením. Na co si dávat pozor?

Západní, severovýchodní a jižní část republiky, dalo by se říci, že v podstatě oblasti kolem hranic s Polskem a Německem, se na seismické mapě Česka barví dočervena. Ačkoliv to neznamená, že by se tady země třásla denně, vyšší pravděpodobnost v těchto oblastech zkrátka je. Dejte si pozor hlavně ve chvíli, kdy si uvědomíte absolutní ticho přírody. Právě to totiž může věštit budoucí problémy.

Největší zemětřesení

Největší zemětřesení bylo v naší republice právě v oblasti Nového Kostela na Chebsku, kde dosahovalo v epicentru intenzity 7–8 na desetistupňové Richterově škále, jak se píše na webu Masarykovy univerzity. Jedno takové otřáslo krajem v roce 1908, další pak o sedmasedmdesát let později, v roce 1985. Stejné intenzity dosáhla zemětřesení mezi Trutnovem a Hronovem a nedaleko Českého Těšína shodně v aktivním roce 1901.

Nejde jen o minulost

Zemětřesení v Česku ale určitě nejsou jen otázkou minulosti. Také v minulém roce se otřásala například oblast kolem západočeských Lubů, šlo ale naštěstí jen o menší záchvěvy, které mnozí obyvatelé tohoto kouta republiky nemuseli ani zaznamenat. O něco silnější zemětřesení pak nejen vědci zaznamenali už i v letošním roce, konkrétně 7. března v okolí Mirotic severozápadně od Písku. Tady se jednalo o silnější záznamy s magnitudem 3,9. To znamená, že si jich všimli nejen v místě epicentra, ale také na rozsáhlém šumavském území, zmiňuje Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky.

My máme přístroje, zvířata intuici

Zatímco my lidé se musíme při předvídání spoléhat na přístroje, zvířata to mají v mnoha případech jednodušší. Jejich přirozená intuice, spojená s přírodními ději, jim umožňuje vycítit blížící se nebezpečí ve chvílích, kdy člověk na nic podobného ani nepomyslí. Můžeme se tedy naučit vnímat změny v jejich chování a podle toho řídit i svůj život. Určitě se to vyplatí.

Přidejte se ke zvířatům

Jak je možné, že se kočky začnou chovat neklidně, psi štěkají a divoká zvířata dokonce v celých skupinách prchají z nebezpečného místa? Podle vědců dokáží zvířata vysledovat změny magnetického pole, které zemětřesení předcházejí. Stejně tak vycítí i ty nejjemnější vibrace, jež lidé nemají možnost vnímat, jak uvádí server geologyscience. Při nich dochází mnohdy k jemným únikům plynů. I ty zvířata zaregistrují. Uvidíte-li tedy prchat velké skupiny zvířat, bude nejlepší se k nim přidat.

Ani psa by nevyhnal…

Čeho si máme u zvířat všímat, pokud je chceme „využít“ k předpovědi blížícího se zemětřesení? Máte-li doma psa, pak se může chovat nervózně, dokonce není vyloučeno, že zaleze pod skříň či do jiného zdánlivě bezpečného úkrytu, který nebude chtít opustit. Určitě se bude bránit jindy tak oblíbené procházce venku. Stejně tak neklidné budou kočky. Ani ty možná nebudou ochotné vyjít z domu a jejich mňoukání bude mnohem naléhavější než jindy.

Příliš velké ticho? Zbystřete!

I bez domácích zvířat je možné poznat blížící se přírodní riziko, přičemž nemusí jít jen o zemětřesení. Pokud si v teplém letním dnu uvědomíte, že z ničeho nic neslyšíte ptačí zpěv, pak je načase raději na chvíli schovat hlavu pod střechu. Pravděpodobně se blíží cosi, o čem zatím nemáme ani tušení, i když se tak rádi označujeme za pány tvorstva.

Zdroj: autorský článek

