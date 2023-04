Od vraždy policistů v Protivíně uplyne dvanáct let: Hrůzný čin vzal život dvěma otcům malých dětí

Marek Páral, Daniel Stýblo a Ivo Marek – trojice odvážných policistů, kteří se před dvanácti lety vydali ještě s dvěma dalšími kolegy na pomoc ženě, která se stala obětí znásilnění. Jaroslava Jůzová sama zavolala na tísňovou linku s oznámením, že exmanžel František k ní v noci vnikl, psychicky a fyzicky ji terorizoval, a navíc ji znásilnil. Protože nechala dům nezamčený, předpokládala, že Jůza utekl. V honosné vile v Protivíně se však skrývala smrt.

Měl to být rutinní výjezd, dopadl tragicky

Když policie dorazila, žena je provázela jednotlivými místnostmi. Netušila, že je útočník stále v domě. V jednom z pokojů vyskočil zpod stolu a zaútočil na Jaroslavu znovu. Proběhl kolem ní, v mezipatře se ale střetl s ozbrojenou hlídkou. Později se diskutovalo, zda policisté skutečně mohli vědět, že je muž ozbrojený. Jůzová tvrdila, že policisty varovala. Vyšetřovatel Karel Štádík tvrdil, že o žádné zbrani nemluvila.

„Jeli jsme na rutinní výjezd. To, co tam tváří v tvář proběhlo, byla otázka několika vteřin. V mé práci mě to později samozřejmě ovlivnilo. Byl jsem mnohem ostražitější. Snažím se ale to nepříjemné vytěsnit,“ dodává policista, který osudového dne přežil. Druzí dva policisté, Stýblo a Marek, takové štěstí neměli. Útočník nakonec obrátil zbraň proti sobě. Zemřel na následky rozsáhlého poranění mozku o pár dní později v pražském IKEM.

Smrt dvou otců malých dětí otřásla společností

Páral střelbu přežil, u policie však nezůstal. V roce 2013, ve kterém dostal medaili za statečnost, odešel. „U policie jsem před pár dny definitivně skončil. Pořádková policie už nevykonává takovou práci, jakou by měla. Tedy sloužit veřejnosti, být stále mezi lidmi. Místo toho tráví policisté 80 procent času papírováním,“ odůvodnil tehdy své rozhodnutí.

Policista Daniel Stýblo, kterému bylo v době vraždy 31 let, zemřel na místě. V té době měl dvouletého syna Adama. O dva roky mladší Ivo Marek zemřel o šest hodin později v českobudějovické nemocnici. Měl jedenáctiletou dceru Sabinu a sedmiměsíčního Daniela. Ministerstvo vnitra poskytlo rodinám zastřelených policistů finanční podporu a uhradilo náklady spojené se státním pohřbem. Markova rodina dostala 400 tisíc, v případě Stýbla to bylo 600 tisíc.

Další chladnokrevná poprava

Celá kauza vyvolala tehdy ve společnosti otázky ohledně dostatečného výcviku záchranných složek a také diskuzi o trestných činech spáchaných legálně a nelegálně drženou zbraní. Dokonce se později objevila vyšetřovací verze, že policisté objevili Jůzu psychicky zhrouceného a vyjednávali s ním. „Můžeme říci, že se policisté zachovali až moc lidsky,“ vyjádřil se tehdy zesnulý ministr Stanislav Gross. Jůzová měla mezi policisty a exmanžela hystericky vstoupit a tím útočníka rozrušit. Kdyby do toho nevstupovala, je možné, že by celá situace dopadla jinak, spekulovalo se tehdy. Útok přežili kromě Párala ještě dva lidé – vyšetřovatel a technik. Ti neměli v době zákroku zbraň a podařilo se jim utéct.

Sedmnáctý duben však s sebou nese ještě jedno smutné výročí. V roce 1998 zemřel René Vitásek, sedmadvacetiletý policista, který se vracel z Ostravy domů do Háje. Během cesty si u lesa všiml tří mužů a podivně zaparkované Škody Forman. Byl členem mysliveckého sdružení a předpokládal, že jde o pytláky. Zastavil a chtěl je zkontrolovat. Narazil ale na trojici lupičů, kteří v okolí vykrádali peněžní ústavy. Ti chvíli dělali, jakoby nic, a nakonec ho chladnokrevně popravili u příkopu u silnice. „Byl to jeden z nejsložitějších případů v dějinách české kriminalistiky. Nepamatujeme, že by někdo tak zvrhle a chladnokrevně zavraždil policistu ve službě,“ nechal se tehdy slyšet specialista na odhalování pachatelů vražd Jiří Pščolka.

Zdroj: kriminalistika.eu, policista.eu, iDNES.cz, blesk.cz

KAM DÁL: Deset zásadních milníků v případu Petra Kramného, vraha z Titanic Palace v Egyptě.